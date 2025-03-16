İsteğe bağlı video hizmeti sunan dijital yayın platformlarında tekelleşme, kayırma ve ayrımcılığın önüne geçecek kritik bir adım atıldı.
Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e ʺ4054ʺ soruşturması (Takvim.com.tr)
ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI
Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Abonelik Temelli İsteğe Bağlı Video Hizmeti Sunan Teşebbüslere Yönelik Ön Araştırma Karara Bağlanmıştır
Film, dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınlanmasına yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e ʺ4054ʺ soruşturması (Takvim.com.tr)
Rekabet Kurulu 27.02.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla,
Netflix Inc., Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri AŞ, Los Gatos Turkey Medya Eğlence Ltd. Şti. ve Los Gatos Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (NETFLIX),
The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. ve Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (DISNEY+),
Exxen Dijital Yayıncılık AŞ (EXXEN),
BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ (BLUTV),
Amazon.com Sales, Inc, Amazon.com Services LLC, Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Digital UK Limited, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti ve Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (AMAZON),
Gain Medya AŞ (GAİN) hakkında aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca hakkında soruşturma açılmasına 25-08/185-M sayı ile karar vermiştir.