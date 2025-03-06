41 ülkede araştırma yapıldı: Yeni nesil girişimci olmak istiyor!

Mastercard, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir araştırma gerçekleştirdi. 41 ülkede, 42 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, özellikle genç nesildeki kadınlar girişimci olmak istiyor.



Türkiye özelinde de kadınların yüzde 60'ı kendini girişimci olarak tanımlarken; Z kuşağı kadınları arasında girişimci olma isteği yüzde 88'e kadar çıkıyor.



Türk kadınlarının kendi işlerini kurmak istemelerindeki en büyük motivasyonları sorulduğunda, ilk sırada hayallerini gerçekleştirmek (% 62) yer alırken; daha iyi bir iş-yaşam dengesi (% 46) ve daha esnek çalışma saatleri (% 40) takip ediyor.

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