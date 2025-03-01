Sirkeci-Kazlıçeşme hattı yolcusu 3 milyonu aştı!

Uulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl hizmete sunulan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın, 3 milyon 781 bin 26 yolcuya hizmet verdiğini belirtti.



Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattın, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkılar sunduğunu aktaran Uraloğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme arasında, saat 06.00'dan 23.00'e kadar 25 dakikalık aralıklarla günde toplam 83 seferle hizmet verildiğini söyledi.

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