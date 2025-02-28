Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!

Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. Evlenen kadınlara ayrıca tazminatını alarak ayrılma imkanı da var. İşte bu desteklerin detayları:

YETİM AYLIĞI ALANA EN AZ 86 BİN TL:

Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.

Ocak ödeme dönemi itibariyle devreye alınan 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesiyle en düşük yetim aylığı 3 bin 617 lira 25 kuruşa çıktı. Buna göre evlenen kız çocuğu en az 86 bin 814 lira alabiliyor. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor.