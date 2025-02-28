Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!

FAİZSİZ 150 BİN TL:
Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz finansman desteği de var. Uygulamaya tüm Türkiye'den başvurulabiliyor. Başvurular 'aile.gov.tr' üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.
Çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. 2 yıl geri ödemesiz finansman 4 yılda geri ödeniyor.
İSTİFA EDENE TAZMİNAT:
İşyerinde en az 1 yılı aşan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Bu haktan yararlanmak iş sözleşmesinin nikah tarihinden 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor.