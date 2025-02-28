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Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!

Bankada hesap açıp birikim yapan gençlere evlendiklerinde devlet katkısı verilirken, ölüm aylığı alan kız çocuklarının çeyiz yardımı imkanı da bulunuyor. Gençler faizsiz 150 bin lira kredi alabiliyor, evlenip işten ayrılanlara da tazminatları ödeniyor..

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!

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Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. Evlenen kadınlara ayrıca tazminatını alarak ayrılma imkanı da var. İşte bu desteklerin detayları:

YETİM AYLIĞI ALANA EN AZ 86 BİN TL:
Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.

Ocak ödeme dönemi itibariyle devreye alınan 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesiyle en düşük yetim aylığı 3 bin 617 lira 25 kuruşa çıktı. Buna göre evlenen kız çocuğu en az 86 bin 814 lira alabiliyor. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor.

ÇEYİZ HESABINA 166 BİN TL KATKI:
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 83 bin 357 liraya çıktı. 5 yılda 333 bin 428 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 83 bin 357 lira devlet katkısı alabiliyor. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabiliyor. Ödemeyi almak için evlendikten sonra 6 ay içinde belgelerle bankaya başvurmak yeterli oluyor.

FAİZSİZ 150 BİN TL:
Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz finansman desteği de var. Uygulamaya tüm Türkiye'den başvurulabiliyor. Başvurular 'aile.gov.tr' üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.

Çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. 2 yıl geri ödemesiz finansman 4 yılda geri ödeniyor.

İSTİFA EDENE TAZMİNAT:
İşyerinde en az 1 yılı aşan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Bu haktan yararlanmak iş sözleşmesinin nikah tarihinden 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

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