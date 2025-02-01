ING ve TEB bank 15.000 TL taksitle ne kadar taşıt kredisi veriyor?

Araba sahibi olmak isteyenler tarafından cazip geri ödeme şartlarına sahip taşıt kredileri araştırılıyor. Bu noktada ING ve TEB aylık 15 bin TL taksitle kredi fırsatını duyurdu. İşte faiz tutarı ve geri ödeme detayları.
Araba sahibi olmak isteyenler tarafından cazip geri ödeme şartlarına sahip taşıt kredileri araştırılıyor. Bu noktada ING ve TEB aylık 15 bin TL taksitle kredi fırsatını duyurdu. İşte faiz tutarı ve geri ödeme detayları.
ING TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 136.000 TL
Faiz oranı: % 3,59
Taksit tutarı: 15.057 TL
Vade: 48 ay
TEB TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 250.000 TL
Faiz oranı: 3.79
Taksit tutarı: 14.967,22 TL
Vade: 36 ay
Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Başvuru için belirlenen şartlar bankadan bankaya değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi almak ve kredi başvuru şartlarını öğrenmek için bankaların resmi sitesi ziyaret edilebilir.
(NOT: Veriler bankaların resmi sitelerinden alınmıştır. Mevcut oranlar anlıktır, zamanla değişkenlik gösterebilir.)