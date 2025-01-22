KFC restoranları kapanmaya başladı

Türkiye'de 283 şubesi bulunan fast food zinciri KFC'de kapanmaların başladığı belirtildi. Markaya ait bazı cadde şubelerinin stok sorunu nedeniyle faaliyetlerine son verdiği öğrenildi. AVM'lerdeki mağazalar için ise mahkeme kararının beklendiği öğrenildi.



KFC restoranları online paket servislerine de kapatıldı. Dünyaca ünlü fast food zinciri Yum! Brands, KFC ile Pizza Hut'ın Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran İş Gıda ile anlaşmasını iptal etmişti. İş Gıda ise bu fesih kararını kabul etmeyip dava açmıştı.

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