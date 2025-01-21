FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED faizleri indirecek mi? Dolar, altın...

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İskonto faiz oranında yapılan 25 baz puanlık indirimle bu oran da yüzde 4,50 seviyesine indirildi. Bu karar, 1'e karşı 11 oyla kabul edildi ve Fed'in enflasyon ile büyüme hedeflerini dengeleme çabalarını yansıttı.