FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı FED faizleri indirecek mi? Dolar, altın...

Son günlerde kripto para piyasalarında ve altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak ayı faiz kararına çevirdi. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edip etmeyeceği ve Fed'in kararı sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. İşte Ocak 2025 Fed faiz kararına dair tüm detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
FED Ocak Ayı Faiz Kararı Tarihi
ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Yatırımcılar, bu açıklamayla birlikte piyasalardaki yönün netleşeceğini düşünüyor.
(Takvim Foto Arşiv)
FED Aralık Ayı Faiz Kararı ve Etkileri
Aralık ayında gerçekleşen FOMC toplantısında, Fed faiz oranlarında 25 baz puan indirime giderek gösterge faiz oranını yüzde 4,50'ye çekti. Aynı toplantıda minimum faiz oranı da 25 baz puan indirilerek yüzde 4,25 olarak belirlendi.