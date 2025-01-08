Tazminat tavanına memur ayarı: Yeni tavan belli oldu

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tutarı bu ay itibariyle maaşlara yansıtılacak zamlarla artarken, tavanına da memur ayarı geldi. Memur maaş katsayısında bu ay yapılan yüzde 11.54'lük artış tavana yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur maaşlarına ve kıdem tazminatına ilişkin detayları içeren Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ni yayımladı. Buna göre; kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 24 kuruşa çıktı. Bu karar özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor. Özel sektör çalışanlarına her yıl için ödenen kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor.

Yıllık kıdem tazminatı bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Tazminat tavanı 2024'ün ikinci yarısında 41 bin 828 liraydı. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 41 bin 510 lira ödeme yapıldı. Kıdem tavanı bu aydan itibaren 46 bin 655 lira 24 kuruşa yükseldi. 2025'in ilk yarısında işten ayrılan çalışanlara damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 46 bin 301 lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutar Temmuz ayında yeniden artacak.

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