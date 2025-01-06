Etik, yasa ve vergi alanlarında fenomenlere eğitim

Sosyal medya fenomenleri toplumun etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, vergisel yükümlülükler kapsamında eğitime tabi tutulacak. Eğitimlerle sosyal medya etkileyicilerinin topluma karşı daha sorumlu hareket etmeleri hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı"nın ikincisi 9 Ocak'ta düzenlenecek. İlk eğitim 25 Kasım'da gerçekleştirilirken; 70 katılımcıya belge verildi. 2025 yılında yeni katılımcılar için 2 ayda bir gerçekleştirilecek eğitimlere 100 bin ve üzeri takipçisi olanlar katılabilecek. Katılım ücretinin 5 bin lira olacağı eğitim kapsamında fenomenlere, etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, vergisel yükümlülükleri anlatılacak.

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