55 ülkeye Ordu balı ihraç ediliyor!

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı, 600 bin kovan varlığı ile yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla bal üretimi Ordu'da yapılıyor.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında testlerden geçen ballar, 55 ülkeye ihraç ediliyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, son olarak 10 ton balın İngiltere'ye ihraç edildiğini, her geçen yıl ihracat rakamlarının arttığını söyledi.