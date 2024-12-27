Meclis’ten geçti: 2 milyar TL’lik GSS borcu siliniyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılının yasalaşan son teklifi Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun oldu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi ve sözleşmeli memurlara ilave ikramiye hakkını içeren düzenlemeler, Genel Kurul'da kabul edildi. Buna göre;

BORÇLAR SİLİNECEK: 1 Ocak 2015 öncesinden kalan, 1 milyon 700 bin kişinin 2 milyar lira tutarındaki GSS borcu silinecek.

İLAVE İKRAMİYE: Sözleşmeli statüde bulunan 950 bin memura 4.6 milyar lira ikramiye verilecek. Bunun için son sekiz yıl içinde disiplin cezası almama şartı aranacak. 2025 yılı içinde sekiz yıllık süreyi doldurmayı bekleyen ve sözleşmeli statüdeki 249 bin 429 personele de 1.2 milyar lira ikramiye ödenecek.

YÜZDE 20 YERLİLİK ŞARTI: Engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan tüm engelli ve malul bireyler, yerli üretim katkı oranı yüzde 20 ve üzeri olan tüm araçların alımında ÖTV'den muaf tutulacak. Engelliler ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda bir yararlanabilecek.

KESİNTİ ÖTELENDİ: 2 milyon 246 bin esnafın yıllık kazançları üzerinden Ahilik Sandığı'na günlük kazançları üzerinden yapılan yüzde 1'lik kamu payı ile yüzde 2'lik sigortalılık katkı ödemesi 2028'e kadar ötelendi.



MÜCBİR SEBEP SÜRECEK: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde ilan edilen mücbir sebep hali 4 ilde devam edecek. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Aralık 2024 itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için altışar aylık dönemlerle bir yıl süre uzatımı yapıldı.

Burcu ŞEN