Koç Holding’ten Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesine ilişkin açıklama

Fenerbahçekalamış Yat Limanı ihalesinde Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art'ın imzaya çağrıldığı bildirildi. Koç Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada, "ÖİB tarafından iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli karar ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve şartname hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat'ta sözleşme imzasına davet edilmiştir" denildi.

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