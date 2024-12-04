Enflasyon % 47’ye indi! Cevdet Yılmaz: "Tek haneli rakamlara ulaşana kadar mücadelemiz sürecek"

Enflasyonda Mayıs ayındaki zirvenin ardından başlayan düşüş art arda altıncı aya taşındı. TÜİK verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.24 arttı. Son 5 yılın en düşük Kasım enflasyonu gerçekleşirken, aylık bazda da Haziran'dan bu yana en düşük fiyat artışı yaşandı.

ÜFE 44 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Ekim'de yüzde 48.58 olan yıllık enflasyon, Kasım'da yüzde 47.09 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıllık enflasyon bu yılın Mayıs ayında yüzde 75.45 ile zirveyi görmüştü. 6 ayda 28.4 puanlık gerileme yaşandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Kasım'da yüzde 0.66 artı. Aylık artış Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 29.47 ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kasım'da aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 5.1 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı. Tüketici fiyatları bazında aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29.55 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü.

DÜŞÜŞ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tek haneli rakamlara yeniden ulaşıncaya kadar enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu, koordineli ve kararlı şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Yıllık enflasyonda Mayıs'a göre gerileme 28.4 puan. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor" dedi.