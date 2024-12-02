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Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Her ay merakla beklenen enflasyon verileri ekonomik gidişatı anlamak ve piyasa beklentilerini öğrenmek isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 2024 Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentileri ve resmi açıklama tarihi belli oldu.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 06:11 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 07:03
Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?

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Kasım ayı enflasyon oranı memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranları ve birçok ekonomik göstergenin şekillenmesinde belirleyici olacak. Peki kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merakla beklenen tahminler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kasım Ayı Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde düzenli olarak enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Kasım ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veriler, hem ekonomik tahminler hem de vatandaşların ekonomik beklentileri açısından kritik öneme sahip.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekonomistlerin Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri

AA Finans tarafından gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketine 15 ekonomist katıldı. Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi ortalama %1,98 olarak belirlendi. Beklentiler, %1,70 ile %2,54 arasında değişiklik gösteriyor.
Ekonomistlerin ortalama beklentilerine göre, ekim ayında %48,58 olan yıllık enflasyonun kasım ayında %46,71'e gerilemesi öngörülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TCMB'nin Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcıyla tamamlandı. Ankete göre:

Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi: %2,01

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi: %44,81

12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %27,20

24 ay sonrası enflasyon beklentisi: %18,33

Anket sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde sınırlı bir artış öngörse de uzun vadeli beklentilerde genel olarak dengeli bir seyir ortaya koyuyor.

12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

Ekonomistlerin 12 ay sonrası için TÜFE tahminleri, ağırlıklı olarak %26,00 - %28,99 aralığında yoğunlaşıyor (%36,97 olasılık). Daha uzun vadede, 24 ay sonrası enflasyon tahminleri %17,00 - %19,99 aralığında %47,20 olasılıkla gerçekleşeceği yönünde.

12 Ay Sonrası:

%23,00 - %25,99 aralığında: %33,93 olasılık

%26,00 - %28,99 aralığında: %36,97 olasılık

24 Ay Sonrası:

%14,00 - %16,99 aralığında: %20,28 olasılık

%17,00 - %19,99 aralığında: %47,20 olasılık

Ekim Ayı Verilerinde Ne Olmuştu?

Hatırlanacağı üzere, TÜFE ekim ayında %2,88 artış göstermişti. Bu artış, yıllık enflasyonu %48,58 seviyesine taşımıştı. Kasım ayı enflasyon verileri, yıl sonu beklentilerinin daha net şekillenmesine katkı sağlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini, %45,07 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, ekonomik büyüme ve fiyat dengesi açısından kritik bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yıl sonu tahminlerinin daha da kesinleşmesi bekleniyor. Gözler, 3 Aralık Salı günü TÜİK tarafından yapılacak açıklamada.

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