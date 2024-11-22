Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği faaliyetlerine başladı

Yaklaşık 100 üretici ve ihracatçı tarafından mücevher sektöründeki sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla kurulan Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TÜİD) faaliyetlerine başladı.

TÜİD'in kurucu başkanlığına Mustafa Kamar seçildi. O dönem Başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteği ile 2004'te Mücevher İhracatçıları Birliği'nin kurulduğunu, Türkiye'nin mücevherde lider olması için düzenlemeler yapıldığını anlatan Kamar, "Tüm teşvikler sayesinde 2020'de sektörün dünya pazarından aldığı pay yüzde 10'a yaklaştı. Sektör 20 milyar dolarlık yüksek katma değerli ihracat hacmine ulaştı" dedi.

Kamar, Türkiye'nin mücevher ihracatında lider ülke konumuna dönebilmesi için altın ithalatına getirilen kotanın kaldırılması ve Ağustos 2023 öncesindeki mevzuata dönülmesi gerektiğini söyledi.