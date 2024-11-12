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Harçlar artmadan ehliyet, pasaport, almak isteyenler harekete geçti!

Eski ehliyeti olanlar, harçlar artmadan ehliyet, pasaport, almak isteyenler harekete geçti. Nüfus müdürlüklerinde, sürücü kurslarında yoğunluk başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Harçlar artmadan ehliyet, pasaport, almak isteyenler harekete geçti!

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1 Ocak itibarıyla ehliyet ve pasaport harçları ile araç muayene ücretlerine zam gelecek olması vatandaşları harekete geçirdi. Sürücü kursları, nüfus müdürlükleri ve muayene istasyonlarına akın eden vatandaşlar, kuyruk oluşturdu.

Ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zamlı tarifeye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvuru yapmaya başladı. Aynı şekilde araç muayenesi eksik olanlar da tamamlama telaşına düştü.

YIL SONUNA KADAR 15 TL
Ayrıca sürücü kursu ücretlerinde artış beklentisi oluştu. Eski tip ehliyetlerin 2025 itibarıyla geçerliliğini kaybedecek olması nedeniyle sürücüler yenileme sürecine hız verdi. 31 Aralık'a kadar başvuranlar 15 lira yenileme ücreti ödeyecek. Ancak bu tarihe kadar başvurmayan sürücüler için yenileme ücreti 5 bin liranın üzerinde çıkacak. Yeni ehliyet ve pasaport harçları da yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerleme oranında zamlanacak.

GEÇERSİZ HALE GELECEK
Eski ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık. Bu tarihten sonra eskiler geçersiz olacak, normal tarife uygulanacak.

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