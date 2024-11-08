Karapınar GES’E ‘En İyi Yapı’ ödülü

Dünyanın alanında önde gelen etkinliği olan ve 33 kategoride uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17. Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) Kalyon Karapınar GES SCADA binası; üretim, enerji ve lojistik kategorisinde 'En İyi Yapı' ödülünü kazandı. Singapur'daki WAF'ta, ilham verici 10 mimari proje arasından seçilerek ödül kazanan SCADA binası, 2020 yılında açılan bir mimari proje yarışması sonucunda 58 proje arasından seçilerek hayata geçirildi. Kalyon Karapınar GES'in merkezinde konumlanan SCADA Yönetim Merkezi hem sembol bir mimari hem de pek çok işlevi bir araya getiren bir yapı özelliği taşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN