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Babasından tornacılığı öğrenen Damla Macit Çörtük, kendi işini kurdu!

Lise yıllarında gittiği babasının atölyesinde tornacılığı öğrenen Damla Macit Çörtük, azmiyle hem işletmenin başına geçti hem de kendi firmasını kurdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Babasından tornacılığı öğrenen Damla Macit Çörtük, kendi işini kurdu!

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Hatay'ın Payas ilçesinde, yaşayan Damla Macit Çörtük, azmiyle elde ettiği başarıyla gençlere örnek oldu. Lisede okurken babasının demir torna işine gönül veren Damla Macit Çörtük, boş vakitlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki atölyelerine gitti. Çörtük, babasından mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra siparişlerin hazırlanmasında görev almaya başladı. Liseden mezun olup işletmeninin başına geçen ve torna makinesindeki mesaisini artıran Çörtük, demir çelik sektöründe kullanılan ürünleri tasarlamaya başladı.

ÜNİVERSİTEDE OKUYOR
Mustafa Kemal Üniversitesi'nde makine teknikerliğini bitirip Dikey Geçiş Sınavı ile Ukrayna Politeknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 3. sınıfa online devam eden Çörtük, geçen yıl da "Damla Makina" adlı kendi firmasını kurdu. Hem babasının hem de kendi firmasının projelerini takip eden Çörtük, ağır sanayi ürünlerini maketlere dönüştürerek sektörde bir ilki de gerçekleştirdi. Çörtük maketlerin her birinin el yapımı olduğunu söyledi.

'PES ETMEDİM'
Damla Macit Çörtük, tornacılığı çocukluğundan beri sevdiğini mesleği babasını izleyerek öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Babam işe gittikten sonra minibüsle arkasından atölyeye giderdim. Israrımı sürdürünce pes etmeyeceğimi anladı. Sonrasında onun da hoşuna gitti. Benden güç almaya başladı. Baba kız el ele verip 250 metrekarelik atölyenin işlerini büyüttük. Çok güzel projelere beraber imza attık."

'MESLEĞE YENİ KİŞİLER KAZANDIRACAĞIM'
Mesleğe yeni kişiler kazandırmayı hedeflediğini dile getiren Çörtük, "Atölyemizdeki bütün tezgahları çok rahat şekilde kullanabiliyorum. Sanayinin her alanında, makinesinde, köşesinde kadınlarımız rahatlıkla çalışabilirler" dedi. Çörtük, meslekte 15 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, "Babamdan el aldım ve onun kurduğu düzeni yönetiyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

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