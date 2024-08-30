Ağustos tüfe tahmini %2.94’e indi

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Ağustos bülteni yayımlandı. FKB-EGE, bir önceki aya göre 0.86 puan artarak 99.32 değerini gördü. Endeks kapsamında gerçekleştirilen ankete göre Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.94'e geriledi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, faktoring ve finansal kiralama sektörlerindeki endeks sonuçlarında 100'ün üzerinde dengenin korunmuş olması, finansman sektöründe ise artış trendinin devam etmesinin umut verici olduğunu söyledi.

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