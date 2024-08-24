Taklitte çığır açtık

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya artan maliyetler karşısında sektörün zorda olduğunu belirtip sahtecilerin de piyasayı bozduğunu belirtti. BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende satışların temmuzda sert fren yaptığını belirterek "Temmuzda markalarımızın yüzde 66'sının adet satışı hazirana göre geriledi. Fahiş kira artış talepleri ve ham madde ithalatında uygulanan yüksek vergiler başta olmak üzere tüm maliyet artışları fiyatlara yansıyor ve enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkiliyor" dedi.

ÇAKMA MAĞAZA BİLE VAR

Taklit ürünlerin ulaştığı boyutu da anlatan Öncel "Adamlar mağazayı her yönüyle taklit ediyor. Bodrum'da bir üyemizin kapanan mağazasının yerine taklit ürünler satan bir mağaza açılmış" dedi. TASD Başkanı Berke İçten, ise "Türkiye'de yıllık 200 milyon çifte yakın 'çakma ayakkabı' üretiliyor. Laleli'de bu işlerin toptan ticaretini yapan bir kişi ortadan kayboldu, piyasaya verdiği zarar 800 milyon TL. Vergi ve SGK ödemesi başta olmak üzere yasal hiçbir mevzuata tabi olmayan bu firmalar, haksız rekabete yol açıyor" dedi.