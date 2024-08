Hayat sigortalarında sundukları faizsiz ürünlerle ihtiyaç duydukları her an sigortalıların yanında olduklarını dile getiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Hayat sigortası alanında 324 milyon TL'ye ulaşan prim üretimimizle birlikte pazar payımızı da artırmaya devam ettik. İhtiyaç duydukları her an sigortalılarımızın yanındayız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN