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ÇANLAR ÇALDI: Kuyumcular altın ne kadar olacak açıkladı! Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! İşte 14-18-22-24 ayar gram altın gram fiyatı

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları, son dönemdeki dalgalanmalarla yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki değişimler, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynuyor. Bu hareketlilik, kısa vadeli kazanç arayan spekülatörlerden uzun vadeli yatırımcıya kadar geniş bir kitle için altını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Kapalıçarşı’daki altın piyasasındaki bu dinamikleri ve yatırımcılara sunduğu fırsatları keşfetmek için haberimizin detaylarına göz atın.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:19 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 11:19
ÇANLAR ÇALDI: Kuyumcular altın ne kadar olacak açıkladı! Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! İşte 14-18-22-24 ayar gram altın gram fiyatı

İÇİNDEKİLER

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Altın fiyatlarındaki son yükseliş, yatırımcıların ilgisini üzerine çekerken, bu değerli metalin güvenli liman olarak taşıdığı önemi bir kez daha kanıtladı. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankalarının faiz politikalarının etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Yatırımcılar, bu artışı yakından takip ederek, stratejik alım-satım işlemleriyle kazançlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Altın piyasasındaki bu trendin arka planını ve yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine incelemek için haberimizi okuyun.

Altın alalım mı, satalım mı? Altın piyasasındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında başı çekiyor. Altında yaşanan yükseliş trendi, yatırımcıları güncel fiyatları sürekli olarak takip etmeye itiyor. 14 Ağustos günü itibarıyla Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar yatırımcılar için önem taşıyor. Gün içinde altın fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler ve piyasaların vereceği tepkiler, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmelerine neden olabilir.

Altın Alım Fırsatı mı?

Altının bir alım fırsatı sunup sunmayacağına ilişkin de görüş bildiren kuyumcular, "Gram altın üzerinden konuşuyorsak, bu fiyatların 2.600 TL'nin altına düşmesi bize göre çok zor.

Altın, kriz dönemlerinin kazandıran yatırım aracıdır. Dünyada savaşlar, gerilimler varken altın fiyatlarının düşmesi mantıklı değil. Merkez bankaları zarar etmek için mi altın alıyorlar? Altın fiyatlarında keskin bir düşüş beklemiyoruz. Ancak, bu saatten sonra her fiyat düşüşü bir alım fırsatıdır." şeklinde konuştu.

Altın Fiyatlarında Yeni Tahminler

Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarına dair yeni tahminlerde bulunarak, "Gram altında şu anda 2.626 TL seviyesini görüyoruz. Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek, ancak ay sonuna doğru 2.700 TL seviyesine doğru bir yükseliş başlayacak.

Bu yükselişle birlikte, Eylül ayında fiyatlar daha da artacak. Yıl sonuna kadar her ay gram altında 100-150 TL arasında artış bekliyoruz. Yıl sonunda gram altın 3.100 TL ile 3.200 TL arasında bir fiyatla tamamlanır." dediler.

İslam Memiş'ten Sert Yükseliş Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında başlayan küresel dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyardı. Altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarındaki öngörülerini paylaşan Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir," diyerek altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Gram altın serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşunu koruması nedeniyle ons altındaki gerilemeyi gram altında çok fazla görmüyoruz. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini takip edeceğiz.

Eğer ons altında gerileme olursa, gram altında da düşüş yaşanırsa bu büyük bir alım fırsatı olur. Piyasalar şu anda çok riskli, her an her şey olabilir. Gümüş onsunda da 26.80 - 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci bulunuyor.

Altına kıyasla gümüş ons fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de ucuz. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum."

Elinde dolar ya da TL bulunduranlar, uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, Memiş'in önerilerine göre bu dönem fırsat niteliği taşıyor. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı."** şeklinde uyarıda bulundu.

Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların önerileri doğrultusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam edecek.

Altın Yatırımcısına Çarşamba Günü İçin Kritik Uyarı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını Çarşamba günü için dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, özellikle altın gibi yatırım enstrümanlarının bu gün yeni bir yön belirleyebileceğini vurguladı. Öte yandan, piyasalar FED'in faiz indirim beklentilerine odaklanmış durumda. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı ise Çarşamba günü netleşecek. Yatırımcıların bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Gram Altında Bu Hafta Hangi Seviyeler Bekleniyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için bu hafta içerisindeki beklentilerini paylaştı. Memiş, "2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Fiyatların bu bant aralıklarının dışına çıkmadığı sürece belirgin bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz. Bu hafta ise özellikle 2 bin 407-2 bin 435 dolar aralığını yakından izleyeceğim," ifadelerini kullandı. Bu bant aralıkları, altının seyrini belirleyecek kritik seviyeler olarak öne çıkıyor.

Gram Altın Fiyatları

Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Bugün itibariyle gram altın, alış fiyatı 2.659,16 TL ve satış fiyatı 2.659,48 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyatların gün içinde sürekli olarak güncellenmesi, yatırımcıların anlık kararlar alabilmesi açısından önemlidir. Gram altın, küçük yatırımcılar için uygun bir seçenek olarak öne çıkarken, piyasalardaki hareketlilik de bu yatırım türünün cazibesini artırmaktadır.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, geleneksel olarak Türkiye'de hem yatırım hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Çeyrek altın, küçük boyutu ve kolay ulaşılabilirliği nedeniyle oldukça popülerdir. Şu anda çeyrek altın, alış fiyatı 4.340,00 TL ve satış fiyatı 4.408,00 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın fiyatlarındaki bu değişiklikler, altın piyasasındaki genel eğilimleri yansıtırken, düğünler ve özel günlerde de sıklıkla tercih edilmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratabilmektedir.

22 Ayar Bilezik Fiyatları

22 ayar bilezik, özellikle mücevher ve yatırım amaçlı tercih edilen bir altın türüdür. Dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeken bu bilezikler, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Güncel olarak, 22 ayar bileziğin alış fiyatı 2.435,96 TL ve satış fiyatı 2.459,78 TL'dir. Bu fiyatlar, altın takı piyasasının nabzını tutarken, aynı zamanda yatırım amaçlı alım-satım yapan kişiler için de önemlidir.

Cumhuriyet Altını ve Diğer Altın Türleri

Cumhuriyet altını, Türkiye'de en bilinen ve güvenilen altın türlerinden biridir. Tarihi ve sembolik değeri, onu hem yatırım hem de koleksiyon amacıyla cazip kılmaktadır. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 17.389,00 TL ve satış fiyatı 17.560,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yarım altın, Reşat altını ve tam altın gibi diğer popüler altın türleri de piyasalarda işlem görmeye devam etmektedir. Her birinin kendine özgü özellikleri ve değerleri, yatırımcılar için farklı fırsatlar sunar.

Altının ONS Fiyatı

Uluslararası piyasalarda altının değeri, ONS cinsinden belirlenir. Bu, özellikle büyük ölçekli yatırımcılar ve merkez bankaları için önemli bir göstergedir. Altının ONS fiyatı şu anda alışta 2.465,94 $ ve satışta 2.466,24 $ seviyesindedir. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler, altının ONS fiyatında önemli dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle, ONS fiyatları yakından izlenir ve yatırım kararlarında kritik bir rol oynar.

22 Ayar Altın TL/Gr: 2.436,83 - 2.575,30

18 Ayar Altın TL/Gr: 1.941,78 - 1.942,05

14 Ayar Altın TL/Gr: 1.440,82 - 1.881,78

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur

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