ÇANLAR ÇALDI: Kuyumcular altın ne kadar olacak açıkladı! Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! İşte 14-18-22-24 ayar gram altın gram fiyatı

Gram Altında Bu Hafta Hangi Seviyeler Bekleniyor? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için bu hafta içerisindeki beklentilerini paylaştı. Memiş, "2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Fiyatların bu bant aralıklarının dışına çıkmadığı sürece belirgin bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz. Bu hafta ise özellikle 2 bin 407-2 bin 435 dolar aralığını yakından izleyeceğim," ifadelerini kullandı. Bu bant aralıkları, altının seyrini belirleyecek kritik seviyeler olarak öne çıkıyor.

Gram Altın Fiyatları Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Bugün itibariyle gram altın, alış fiyatı 2.659,16 TL ve satış fiyatı 2.659,48 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyatların gün içinde sürekli olarak güncellenmesi, yatırımcıların anlık kararlar alabilmesi açısından önemlidir. Gram altın, küçük yatırımcılar için uygun bir seçenek olarak öne çıkarken, piyasalardaki hareketlilik de bu yatırım türünün cazibesini artırmaktadır.

Çeyrek Altın Fiyatları Çeyrek altın, geleneksel olarak Türkiye'de hem yatırım hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Çeyrek altın, küçük boyutu ve kolay ulaşılabilirliği nedeniyle oldukça popülerdir. Şu anda çeyrek altın, alış fiyatı 4.340,00 TL ve satış fiyatı 4.408,00 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın fiyatlarındaki bu değişiklikler, altın piyasasındaki genel eğilimleri yansıtırken, düğünler ve özel günlerde de sıklıkla tercih edilmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratabilmektedir.

22 Ayar Bilezik Fiyatları 22 ayar bilezik, özellikle mücevher ve yatırım amaçlı tercih edilen bir altın türüdür. Dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeken bu bilezikler, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Güncel olarak, 22 ayar bileziğin alış fiyatı 2.435,96 TL ve satış fiyatı 2.459,78 TL'dir. Bu fiyatlar, altın takı piyasasının nabzını tutarken, aynı zamanda yatırım amaçlı alım-satım yapan kişiler için de önemlidir.