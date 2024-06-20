Bayram tatilinde hesaplı tatil arayanlar karavanlara koştu! 1 günlük otel fiyatına 1 ay tatil

Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavanlar, hesaplı tatil arayanların gözdesi olmayı sürdürüyor. Otel fiyatlarını yüksek bulan vatandaşların pek çoğu karavan tatilini tercih ediyor. Bayram tatilinde hem karavan talebi patlama yaptı hem de karavan parklar doldu taştı.

ADRESE TESLİM İMKANI

Karavanı olmayanlar kiralamaya yöneldi. Online hizmet sitelerindeki fiyatlara göre günlük kiralama için çekme karavanda 990-3 bin, motokaravanda 2 bin ile 8 bin lira arasında ödeme yapıldı. Fiyatlar karavanın özelliklerine ve sunduğu konfora göre değişirken, kiralama süresi uzadıkça talep edilen günlük tutarın düştüğü görüldü. Ayrıca karavanın istenen adrese teslim edilmesi imkanının sunulması da tatilciler için önemli kolaylık sağladı.

GÜNLÜK 175 TL'YE PARK

Karavanı olanlar ve kiralayanlar bayram tatiliyle birlikte rotayı sahil bölgelerine çevirdi. Sahil bölgelerindeki karavan parklar tatilci akınına uğradı. Duşları, tuvaletleri, çamaşır-bulaşık yıkama alanları olan karavan parklar hesaplı fiyatlarla tatilcilere hizmet verdi. Karavanıyla Antalya'ya gelen ve denize 200 metre mesafedeki karavan parkta tatil yapan Bahri Öktem, "Buranın günlük maliyeti 175 lira, bir ay kalabiliyorsunuz ve 5 bin lira ücret ödüyorsunuz. Elektrik, su, temizlik hizmetleri ve bütün sosyal alanlardan yararlanabiliyorsunuz. Eylül'de oğlum yurt dışından gelecek. Otel baktım, bir geceliği 4 bin 500 lira. Bir ay kalıyoruz o parayla" dedi.