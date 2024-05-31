Bademde 29 bin ton rekolte

Türkıye'nın önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton rekolte bekleniyor. Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, kentin badem üretimi ve ekim alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi. Kentte 110 bin dekar alanda geçen yıl 21 bin ton ürün elde ettiklerini dile getiren Aslan, "Bu yıl 29 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 15 bin dekar alanda henüz meyve vermemiş ağaçlarımız bulunmakta. Bu ileri zamanlarda rekoltemizin daha da yükseleceği anlamına gelmekte" dedi.

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