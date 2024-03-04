Tatilciye indirimli kayak: Hafta sonları pistler dolup taşıyor!

Cirosu daha fazla olan e-ticaret firmalarına sınırlamaların getirildiği düzenleme sayesinde sektörde tekele 'dur' denildi. Yeni parasal eşik değerlerle net işlem hacmi 33 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı belirlendi. Barış ŞİMŞEK

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNE DİKKAT!

Tüketici örgütleri, Ramazan ayı öncesi alışveriş uyarılarında bulundu. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara fiyat mukayesesi yapmalarını önererek, "Bu dönemde ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli, ihtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor" dedi. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da "Ramazan kolilerinde son tüketim tarihi geçmiş ve merdiven altı ürün olmamasına dikkat edilmeli. 'Hayır' yapalım derken vatandaşın sağlığını tehlikeye atmayalım" şeklinde konuştu.



ÜRETEN KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Halkbank'ın girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor. Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından oluşan jüri tarafından belirlenen kadın girişimciler ödüllerini yarın Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek törenle alacak. Dereceye giren girişimcilere; "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Yılın Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yılın Yükselen Yıldızı" olmak üzere toplam 5 kategoride nakdi desteğin yanında, ayni ödül olarak da bankacılık hizmet paketi sunulacak.