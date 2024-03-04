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Tatilciye indirimli kayak: Hafta sonları pistler dolup taşıyor!

Uludağ’da sezon sonuna yaklaşılırken, kimi tesisler fiyatları indirdi. İmkanları değerlendiren kayak severler pistleri doldurdu. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
Tatilciye indirimli kayak: Hafta sonları pistler dolup taşıyor!

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, kayakta sezon sonunun yaklaşmasına rağmen hafta sonları pistlerde yoğunluk yaşamaya devam ediyor. Mart sonuna kadar sezonun devam etmesi beklenirken, tatilciler ise sezon sonu indirimlerini değerlendiriyor, yılın son kayak keyfini yaşıyor. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, sezonu şöyle değerlendirdi:



"Şubat ayında karın yağması ve yoğun rezervasyonun olması sebebiyle güzel sezon geçirdik. Bahsettiğimiz bu yoğunluk hâlâ devam etmekte. Ocak ve Şubat ayındaki yoğunluk rakamları, Mart ayında biraz zayıflıyor. İşletmeciler bu durumu tatilcilere yansıtıyor. Bizler de biraz daha kayak malzemeleri fiyatlarında esneme yapıyoruz, tatilciler de bu fırsatı değerlendiriyor."

E-TİCARETTE YENİ KARAR
E-Ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022'de çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda parasal eşikler artırıldı. Yeni belirlenen eşiklerle elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri düzenlendi.



Cirosu daha fazla olan e-ticaret firmalarına sınırlamaların getirildiği düzenleme sayesinde sektörde tekele 'dur' denildi. Yeni parasal eşik değerlerle net işlem hacmi 33 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı belirlendi.
Barış ŞİMŞEK

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNE DİKKAT!
Tüketici örgütleri, Ramazan ayı öncesi alışveriş uyarılarında bulundu. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara fiyat mukayesesi yapmalarını önererek, "Bu dönemde ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli, ihtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor" dedi. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da "Ramazan kolilerinde son tüketim tarihi geçmiş ve merdiven altı ürün olmamasına dikkat edilmeli. 'Hayır' yapalım derken vatandaşın sağlığını tehlikeye atmayalım" şeklinde konuştu.

ÜRETEN KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
Halkbank'ın girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor. Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından oluşan jüri tarafından belirlenen kadın girişimciler ödüllerini yarın Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek törenle alacak. Dereceye giren girişimcilere; "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Yılın Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yılın Yükselen Yıldızı" olmak üzere toplam 5 kategoride nakdi desteğin yanında, ayni ödül olarak da bankacılık hizmet paketi sunulacak.

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