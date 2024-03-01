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Telefon dolandırıcılığına karşı tüketicilere "spam filtrelerini etkinleştirin" uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi adına akıllı telefonlardaki SMS uygulamasında bulunan 'spam filtreleri'nin etkinleştirilebileceğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Telefon dolandırıcılığına karşı tüketicilere spam filtrelerini etkinleştirin uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi adına akıllı telefonlardaki SMS uygulamasında bulunan 'spam filtreleri'nin etkinleştirilebileceğini söyledi.

Kılıç, "Bu filtreler, bilinen spam numaralarından gelen mesajları otomatik olarak sınıflandırabilir veya engelleyebilir. Aldığınız mesajdan şüphe duyduğunuzda, durumu telekomünikasyon sağlayıcınıza veya dolandırıcılığı rapor etmek için resmi kurumlara bildirin" diye konuştu.

AMBALAJ ALARMI
İngilizler, ambalajlı gıdaların sigara gibi tehlikeli ürün grubuna alınmasını istedi. Araştırmalar, özellikle bisküvi ve kek gibi işlenmiş gıdaların vücudun her yerine zarar verebileceğini ortaya çıkardı. Bu gıdaların aralarında kanser, tip 2 diyabet ve zihinsel bozuklukların da bulunduğu 32 sağlık sorunu riskine davetiye çıkardığı açıklandı. Ayrıca yağ, tuz ve şeker oranı yüksek, vitamin ve lif oranı düşük besinleri daha çok tüketmenin kalp krizi ve felç gibi hastalıklarda riski yüzde 50 daha fazla artırdığı ifade edildi.

RİSKLİ YAPI SAHİBİNE KREDİ KOLAYLIĞI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. Kentsel dönüşüme giren veya yıkılan ev birinci konut sayılmayacak, kredide ilk evini alıyor kolaylığı sağlanacak.

KOD ADI YAPAY ZEKA
Çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın kodlamayı ele aldığını, insanların öğrenmek için zaman harcamamaları gerektiğini söyledi. "Bizim işimiz, kimsenin programlama yapmak zorunda kalmayacağı bir bilgisayar teknolojisi yaratmak. Programlama dilinin insan olduğunu, dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz" diyen Huang, kod yazmayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, üretim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini kaydetti.

ROBOTLAR SAHNEDE
İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi geleceğin teknolojilerine şahitlik etti. Akıllı yüzükler, robot köpekler, şeffaf ekranlı bilgisayarlar, esnek telefonlar, uçan taksiler, akıllı gözlükler ve daha onlarca ürün ve hizmet fuarda yerini alırken, neredeyse her firma artırılmış gerçeklik teknolojilerini kendi iş süreçlerine nasıl adapte ettiğini gösterdi. En büyük ilgiyi ise yapay zekalı insansı robot Ameca aldı. Katılımcılar; soru soran, sohbet eden, yorum yapan, üzülen, sevinen ve şaşıran Ameca ile etkileşim kurmak için sıraya girdi. Pati veren, dans eden, sevinen, zıplayan akıllı robot köpekler de katılımcılara kendilerini sevdirdi.

APPLE: YATIRIM YAPIYORUZ ÇIĞIR AÇACAĞIZ
Apple'ın CEO'su Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını belirtti. Şirketin yıllık hissedar toplantısında açıklama yapan Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

EGE YİGİT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Yeni Asır gazetesinin 129'uncu yılında düzenlediği Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Geçmişten bugüne Türk basınında öncülük görevini üstlenen gazetemiz, 4 yıldır proje ve çalışmalarıyla sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri teşvik etmek için ödüllendiriyor" diye konuştu.

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