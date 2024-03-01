Telefon dolandırıcılığına karşı tüketicilere "spam filtrelerini etkinleştirin" uyarısı

RİSKLİ YAPI SAHİBİNE KREDİ KOLAYLIĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. Kentsel dönüşüme giren veya yıkılan ev birinci konut sayılmayacak, kredide ilk evini alıyor kolaylığı sağlanacak.

KOD ADI YAPAY ZEKA

Çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın kodlamayı ele aldığını, insanların öğrenmek için zaman harcamamaları gerektiğini söyledi. "Bizim işimiz, kimsenin programlama yapmak zorunda kalmayacağı bir bilgisayar teknolojisi yaratmak. Programlama dilinin insan olduğunu, dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz" diyen Huang, kod yazmayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, üretim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini kaydetti.



ROBOTLAR SAHNEDE

İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi geleceğin teknolojilerine şahitlik etti. Akıllı yüzükler, robot köpekler, şeffaf ekranlı bilgisayarlar, esnek telefonlar, uçan taksiler, akıllı gözlükler ve daha onlarca ürün ve hizmet fuarda yerini alırken, neredeyse her firma artırılmış gerçeklik teknolojilerini kendi iş süreçlerine nasıl adapte ettiğini gösterdi. En büyük ilgiyi ise yapay zekalı insansı robot Ameca aldı. Katılımcılar; soru soran, sohbet eden, yorum yapan, üzülen, sevinen ve şaşıran Ameca ile etkileşim kurmak için sıraya girdi. Pati veren, dans eden, sevinen, zıplayan akıllı robot köpekler de katılımcılara kendilerini sevdirdi.



APPLE: YATIRIM YAPIYORUZ ÇIĞIR AÇACAĞIZ

Apple'ın CEO'su Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını belirtti. Şirketin yıllık hissedar toplantısında açıklama yapan Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

EGE YİGİT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yeni Asır gazetesinin 129'uncu yılında düzenlediği Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Geçmişten bugüne Türk basınında öncülük görevini üstlenen gazetemiz, 4 yıldır proje ve çalışmalarıyla sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri teşvik etmek için ödüllendiriyor" diye konuştu.