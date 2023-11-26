80 maddelik torba yasasında neler var? 2. torba yasa listeleniyor! Erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi, 3600 ek gösterge, staj var mı?

''80 maddelik torba yasasında neler var?'' sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 80 maddelik kapsamlı bir torba kanun teklifi sundu. Yeni torba kanun teklifi, birçok sektörü etkileyecek önemli değişiklikleri içeriyor.

İşte, teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler; İLK KONUT HARİÇ: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak. BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAYACAK: Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.