Milyonlara memur zammı! Tazminatlar artacak mı? Emeklilere de yansıyacak mı?







MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Memur maaş katsayısındaki artış memur emeklilerine de aynı oranda yansıyacak. Eğer Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı artış yüzde 51.47 olursa 14 bin 960, yüzde 52.83 çıkarsa 15 bin 95 liraya çıkacak.





KIDEM TAZMİNATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Halen işten ayrılan özel sektör çalışanlarına çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor. Tazminat tavanı, Ocak ayında yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek. Brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olan işçiler bu artıştan etkilenecek. Yeni tavan memur maaş katsayısındaki artışla 35 bin 107- 35 bin 899 lira aralığına çıkacak.



SOSYAL YARDIMLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardım ödemesine de yansıyacak. Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 509-3 bin 588, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği 7 bin 619-7 bin 791, bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 2 bin 801-2 bin 864, 2 bin 811 lira olan yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 4 bin 202-4 bin 297 lira aralığında bekleniyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur maaşlarıyla birlikte artacak.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YANSIMASI OLUR MU?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının diğer emeklilere yapılacak artışta da referans alınması bekleniyor. Bunun nedeni ise bu yıl verilen refah payı artışlarıyla tüm emeklilere eşit zam verilmesi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 37.76 ile yüzde 40.87 arasında bekleniyor. Zam oranının, refah payı eklenerek, yüzde 49.46-52.83 arasında beklenen memur emeklilerinin artışıyla eşitlenmesi gündemde. Bu konudaki karar büyük ihtimalle 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla açıklanacak. Refah payı için yasal düzenleme gerekecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN