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    Aksesuar oyunu ortaya çıktı! Fırsatçılar ikinci el aracı sıfırdan pahalıya satmanın yolunu‘ aksesuar farkı’nda buldu!

    Fırsatçılar, ikinci el aracı sıfırdan pahalıya satmanın yolunu‘ aksesuar farkı’nda buldu. İlanların açıklama kısmına, aksesuarlara istenen ekstra ücretler sıralandı. 525 bin lira talep eden bile çıktı.

    ’Fark’sesuar

    Otomotivde fahiş fiyatları durdurmak için çeşitli önlemler hayata geçirilirken, fırsatçılar da boş durmuyor. Bu önlemleri aşmaya yönelik yöntemler geliştiriyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı, sıfırdan pahalıya ikinci el otomobil pazarlanamayacağına yönelik düzenlemeye imza attı.



    15 Temmuz'da yürürlüğe giren bu uygulama gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsarken, düzenlemeye aykırı ilan verenlere ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

    İLAVE FİYAT AÇIKLAMADA
    Ancak fırsatçılar ikinci el araçlarını sıfır araçtan pahalıya satabilmek için yöntem geliştirdi. Ceza yememek için aracını sıfır araç fiyatından düşük listeleyen satıcılar, ilanın açıklama kısmına ise ekstra ücretler eklemeye başladı. Satıcılar, araca yaptırdıkları çeşitli işlemler ve ekledikleri aksesuarlar için alıcıdan ekstra ücret talep ettiklerini duyurdu. İlan fiyatına ilave olarak 30 bin lira isteyen de 525 bin lira isteyen de olduğu görüldü.



        LİSTELER EKLENİYOR
        Online sitelere verilen ilanlarda ekstra ücretler sıralanırken, piyasa fiyatının da aşıldığı görüldü. Örneğin; elektrikli bagaj için 15 bin lira, kauçuk paspas ve bagaj havuzu için 5 bin lira, ön cam dahil komple cam filmi için 4 bin lira, ön kaput ppf kaplama için 5 bin lira, ön yol kayıt güvenlik kamerası+araç içi ses kayıt kamerası için 10 bin lira, metalik boya renk farkı için 5 bin lira isteniyor.

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        Haberler Ekonomi Aksesuar oyunu ortaya çıktı! Fırsatçılar ikinci el aracı sıfırdan pahalıya satmanın yolunu‘ aksesuar farkı’nda buldu!
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