Aksesuar oyunu ortaya çıktı! Fırsatçılar ikinci el aracı sıfırdan pahalıya satmanın yolunu‘ aksesuar farkı’nda buldu!





LİSTELER EKLENİYOR

Online sitelere verilen ilanlarda ekstra ücretler sıralanırken, piyasa fiyatının da aşıldığı görüldü. Örneğin; elektrikli bagaj için 15 bin lira, kauçuk paspas ve bagaj havuzu için 5 bin lira, ön cam dahil komple cam filmi için 4 bin lira, ön kaput ppf kaplama için 5 bin lira, ön yol kayıt güvenlik kamerası+araç içi ses kayıt kamerası için 10 bin lira, metalik boya renk farkı için 5 bin lira isteniyor.

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