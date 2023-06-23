Milyonlara kazanç torbası! Emeklileri, memurları neler bekliyor? Zamlar ne zaman ödenecek?





EMEKLİLERE KADEMELİ ZAM

Torba yasa tasarısı SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili düzenlemeyi de içerecek. İlk 6 aylık enflasyon oranıyla belirlenen Temmuz zammına eklenecek refah payı bu düzenleme ile hayata geçirilecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara kademeli zammın ve taban aylık ödemesinde beklenen artışın da bu düzenlemede yer alması bekleniyor. Asgari ücretlilere yüzde 34'lük ara zam 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girerken, 500 liralık devlet desteği de tasarıya eklenecek. Düzenleme ile yılın ilk yarısında 400 lira olan asgari ücret desteği, yılın ikinci yarısı için 500 lira olacak.