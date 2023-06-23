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    Milyonlara kazanç torbası! Emeklileri, memurları neler bekliyor? Zamlar ne zaman ödenecek?

    Memurlara ve emeklilere refah payı için süreç zam oranlarının belli olacağı 5 Temmuz’da başlayacak. Torba yasayla da hayata geçirilecek. 15 Temmuz’dan itibaren de ödenmeye başlanacak...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Kazanç torbası

    Kurban Bayramı'nın ardından gündem yeni torba yasa tasarısı olacak. Memurlara, emeklilere ek iyileştirmeler ve asgari ücrete destek hayata geçirilecek. Düzenleme için süreç 5 Temmuz'da başlayacak.

    Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle memurların ve emeklilerin zam oranı belli olacak. Zam oranlarına eklenecek refah payı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, müjdenin duyurulmasının ardından düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek.



    İLK MADDE MEMURLARA
    Torba yasa tasarısında yer alacak düzenlemelerden ilki memurlar için olacak. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek düzenleme yapılacak. Tüm memurların yüzde 6 zam ve enflasyon farkından oluşan Temmuz zamlarına refah payı eklenecek. Mesleklere ve maaşlara göre farklı oranlar ortaya çıkacak.

    En düşük memur maaşında yüzde 85 seviyesinde artış yaşanacak. Tasarının maddelerinden biri de memur emeklileri için olacak. Memurlara yapılan ek iyileştirmenin memur emeklilerine nasıl yansıyacağı bu madde ile düzenlenecek. Memur emeklileri, toplu sözleşme ile zam alıyor. Başkan Erdoğan, memurlara yapılacak ek iyileştirmenin memur emeklilerine de yansıtılacağını söylemişti.



        EMEKLİLERE KADEMELİ ZAM
        Torba yasa tasarısı SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili düzenlemeyi de içerecek. İlk 6 aylık enflasyon oranıyla belirlenen Temmuz zammına eklenecek refah payı bu düzenleme ile hayata geçirilecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara kademeli zammın ve taban aylık ödemesinde beklenen artışın da bu düzenlemede yer alması bekleniyor. Asgari ücretlilere yüzde 34'lük ara zam 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girerken, 500 liralık devlet desteği de tasarıya eklenecek. Düzenleme ile yılın ilk yarısında 400 lira olan asgari ücret desteği, yılın ikinci yarısı için 500 lira olacak.



        ÖDEME TAKVİMİ
        -15 Temmuz: Memurlara zamlı maaş
        -17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş
        -25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
        -Ay içerisinde memur emeklilerine zam farkı

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Milyonlara kazanç torbası! Emeklileri, memurları neler bekliyor? Zamlar ne zaman ödenecek?
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