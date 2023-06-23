Milyonlara kazanç torbası! Emeklileri, memurları neler bekliyor? Zamlar ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı'nın ardından gündem yeni torba yasa tasarısı olacak. Memurlara, emeklilere ek iyileştirmeler ve asgari ücrete destek hayata geçirilecek. Düzenleme için süreç 5 Temmuz'da başlayacak.
Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle memurların ve emeklilerin zam oranı belli olacak. Zam oranlarına eklenecek refah payı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, müjdenin duyurulmasının ardından düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek.
İLK MADDE MEMURLARA
Torba yasa tasarısında yer alacak düzenlemelerden ilki memurlar için olacak. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek düzenleme yapılacak. Tüm memurların yüzde 6 zam ve enflasyon farkından oluşan Temmuz zamlarına refah payı eklenecek. Mesleklere ve maaşlara göre farklı oranlar ortaya çıkacak.
En düşük memur maaşında yüzde 85 seviyesinde artış yaşanacak. Tasarının maddelerinden biri de memur emeklileri için olacak. Memurlara yapılan ek iyileştirmenin memur emeklilerine nasıl yansıyacağı bu madde ile düzenlenecek. Memur emeklileri, toplu sözleşme ile zam alıyor. Başkan Erdoğan, memurlara yapılacak ek iyileştirmenin memur emeklilerine de yansıtılacağını söylemişti.