Emekliye ek zam formülü! Yüksek maaş alanları neler bekliyor? Kimler refah payı alacak?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden memurlar ve emekliler şimdi de gözünü Temmuz zammına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memur ve emekliye refah payı verilmesi için kollar sıvandı. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere de ek zam hazırlığı yapılıyor. İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları...





7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere ek zam nasıl yapılacak?

Taban emekli aylığı ödemesi, Nisan ayı ödeme döneminden itibaren 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ek ödeme dahil maaşı 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 7 bin 500 lira ödenmeye başladı.