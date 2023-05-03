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    Emekliye ek zam formülü! Yüksek maaş alanları neler bekliyor? Kimler refah payı alacak?

    Memurların, emeklilerin Temmuz zammına refah payı eklenmesi için kollar sıvanırken, maaşı 7 bin 500 liradan fazla olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek artış hazırlığı yapılıyor. Peki bunlar nasıl yansıtılacak? İşte detayları...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Emekliye ek zam formülü

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden memurlar ve emekliler şimdi de gözünü Temmuz zammına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memur ve emekliye refah payı verilmesi için kollar sıvandı. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere de ek zam hazırlığı yapılıyor. İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları...



    7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere ek zam nasıl yapılacak?
    Taban emekli aylığı ödemesi, Nisan ayı ödeme döneminden itibaren 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Ek ödeme dahil maaşı 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 7 bin 500 lira ödenmeye başladı.

    Şimdi de bu tutarın üzerinde maaş alanlara da bir ek artış yapılması için hazırlık yapılıyor. Bu artış seyyanen yapılabileceği gibi, oransal zam da söz konusu olabilecek. Emeklilere öncelikle bu artışın yansıtılması, ardından Temmuz zammının eklenmesi bekleniyor. Ek zam düzenlemesinin Temmuz zammıyla birlikte hayata geçirilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda 7 bin 500 lira ve üzeri maaş alan emeklilerin zam oranları refah payı ile birlikte yükselmiş olacak.

    Temmuz zammı ne kadar olacak?
    Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

        Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 bekleniyor. Buna göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 21.43, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 19.18 olacak. İlk 6 aylık enflasyon ile belli olacak Temmuz zammına refah payı eklenecek.



        Refah payı ne kadar olacak?
        Burada 3 formül öne çıkıyor. İlk formüle göre, refah payı ile memurların ve emeklilerin zam oranı yüzde 25'e yükseltilebilecek. İkinci formüle göre de Temmuz artışı refah payıyla Ocak'taki gibi yüzde 30'a tamamlanabilecek. Üçüncü formül ise zam oranlarına Ocak'taki gibi 15 puan civarında refah payı eklenmesini içeriyor. Bu durumda zam oranı yüzde 35 olacak.



        Kök maaşı 7 bin 500 TL'nin altında olanlara nasıl yansıtılacak?
        Emeklilere maaşı ne olursa olsun 7 bin 500 liradan az aylık ödemesi yapılmıyor. Temmuz'da açıklanacak enflasyon artışı ve refah payı bu ödemeye değil, emeklilerin kök maaşına yansıtılacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme yine 7 bin 500 liraya tamamlanacak.



            EYT'liler de yararlanacak mı?
            Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı ve refah payı zammı direkt olarak yansıyacak.

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            Haberler Ekonomi Emekliye ek zam formülü! Yüksek maaş alanları neler bekliyor? Kimler refah payı alacak?
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