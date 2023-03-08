Gelir İdaresi deprem fırsatçıları tespit etti

Asrın felaketinin ardından yapılan denetimler, fiyat oyunlarını gözler önüne serdi. Özellikle konut fiyatlarında zam düğmesine basıldığı ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, denetimleri hakkında bilgi verdi. Bayrakdar, "Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren özellikle şehirlerarası bağlantı yollarında dinlenme tesislerinde depremden zarar gören vatandaşların durumlarından yararlanmak isteyenlere karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu. Deprem bölgelerinde eşya taşıma, eşyalara ilişkin asansör hizmetleri gibi hususlarda da denetimler yürüttüklerini aktaran Bayrakdar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğer illerdeki personeli deprem bölgesinde görevlendirerek sahadaki fahiş fiyat ve belge gibi unsurları denetlediğine işaret etti. Bayrakdar şöyle konuştu:



FİYATLAR DEĞİŞTİ

"Vatandaşlarımızın taşındıkları illerde gerek kiralık gerekse satılık konutlarda fiyat hareketlerini takip ediyoruz. Ülke genelinde deprem tarihi sonrası fiyatlarında artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettik. Sahada yapacağımız denetimlerde fahiş fiyata yönelik çalışmalarımızın sonucunu değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı ile paylaşacağız."



ŞİKAYET EDİN

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bayrakdar, "Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerek CİMER, VİMER gibi uygulamalarla, gerekse ALO 189'u arayarak telefonla bize bu hususlarda gördükleri eksiklikleri şikayet edebilirler" değerlendirmesinde bulundu.

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