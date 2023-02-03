Bazı özel okullarda öğretmenlere asgari ücret seviyesinde maaş ödendiği ortaya çıktı

200 bin liraya varan faturalar çıkan özel okullar, iş öğretmen maaşlarına gelince zammı sınırlı tutuyor. Kimi özel okullarda öğretmenlere asgari ücret seviyesinde maaş ödendiği ortaya çıktı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in "22 bin çalışan öğretmenimiz var, asgari de var, devletin 3 katı da" ifadeleri gündeme oturdu. Benzer ücret uygulamalarının başka okullarda da görüldüğü konuşulurken, zincirleşen özel okulların pek çoğunda maaşların ağırlıklı 9 bin lira seviyesine yükseltildiği öğrenildi. Birçok özel okulda hafta içi etüt, hafta sonunda da kursların olduğunu aktaran özel okul öğretmenleri, günde ortalama 10 saat çalışıldığını ve hiçbir ek ücretin ödenmediğini belirtti.Özel okullarda görev yapan öğretmenler yaşadıklarını şöyle anlattı:



TAZMİNAT KORKUSU

◗ 11 yıllık öğretmenim. Maaşlarımız 6 bin liraydı. 9 bin lira seviyesine yükseldi.

◗ Okul zam oranımızı yüzde 30'la sınırlı tuttu. Maaşım bakıcı ücretine yetmiyor.

◗ Okul yönetimi uyarı yaptı. Eğer maaşımı dışarıda söylersem sözleşmem feshedilecek. Okulun itibarını zedelediğim için de ek tazminat ödeme durumuyla karşı karşıya kalacağım.

◗ Bir taban ücret getirilmeli. Ancak bu kesinlikle asgari ücret düzeyinde olmamalı.

◗ İyileştirme yapılmazsa okullar kapanınca İstanbul'dan taşınmayı planlıyorum.



'GENEL GİDER' TAKİBE ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların eğitim giderlerinin dışında 'sosyal etkinlik' ve 'genel gider' kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı. Mevzuata göre, özel okul kayıt sözleşmesi dışında bir kalem tespit edildiği anda öncelikle asgari ücretin 5 katı, ikinci kez aynı fiilin tekrarında 25 katı, üçüncü kez tekrarı halinde ise kurum kapatmaya varan kademeli ceza sistemi uygulanabiliyor.

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