EYT’liye 2 ayda hizmet tespiti! Yasadaki detaylar EYT kapsını aralıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi beklenirken, İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar EYT kapısı açabiliyor. 8 Eylül 1999'a kadar bir girişi olup primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık bulunuyor. İşe giriş tarihi, 'çırak, stajyer' olunmadığı halde bu statü ile gösterildiyse ya da Eylül 1999'dan önce işe başlanmasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemiyor, dava açılabiliyor.







EYT KAPSAMI OLUR

En az bir çalışanın şahitliği ile dava kazanılabiliyor. Hizmet tespit davaları yaklaşık 2 ayda sonuçlandırılıyor. Hak düşürücü süre sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile belgelendirilen durumlarda işlemiyor. Bunlara ilaveten bir de önce sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçiler de 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası için başvurabiliyor. Örneğin; 1998 yılında işe başlayıp SGK'ya sigorta bildirimi yapılmasına karşın ilk prim ödemesi aynı işyerinde 2000 yılında başlatılan kişi, kuruma başvurarak ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarih olması gerektiğini belirterek sigorta başlangıç tarihinin düzeltilmesi talep edebilir. Olumsuz yanıt durumunda da hizmet tespit davası açabilir.







İLANLARDA ÖLÇÜ KAÇTI

EYT, 'satılık' ilanlarına da damga vurdu. İlanlarda 'EYT nedeniyle satılık' furyası başladı. Kimileri askerlik ve doğum borçlanması yapmak kimileri de dikkat çekmek için ilanlarına bu ibareyi koydu. Çoğu ilanda askerlik ve doğum borçlanmasında çıkabilecek rakamın çok üstündeki menkul ve gayrimenkullerin satışa çıkarıldığı görüldü. EYT harfleriyle arama yapılacağını düşünen bazı satıcılar, 2.6 milyon liralık evi de 1.3 milyon liralık aracı da EYT için sattığını iddia ediyor. Halbuki borçlanma için Aralık'ta başvuranlar doğum için 49 bin 697, askerlik için 37 bin 272 lira ödüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN