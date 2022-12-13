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    EYT’liye tazminat hesabı! Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak? İkramiyeler ilave edilecek mı?

    Çalışanlar bir yandan EYT düzenlemesinin detaylarını beklerken, bir yandan da tazminat hesapları yapmaya başladı. Peki kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    EYT’liye tazminat hesabı

    8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan EYT düzenlemesini beklerken, bir yandan da kıdem tazminatı hesapları yapmaya başladı. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, özel sektörde çalışanlar da eline geçecek parayı araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:



    Kıdem tazminatı için hangi ücret baz alınacak?
    Her yıl için son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Ancak buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilecek. Bunlar arasında yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler bulunuyor.



    Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor. Yıllık brüt ücreti 12 bin lira olup, yılda 2 maaş ikramiye alan 12 yıllık çalışan için tazminat hesabı şöyle yapılacak:



        ÖRNEK HESAPLAMA:
        Brüt ücret: 12.000 TL
        Brüt ikramiye: 24.000 TL
        Çalışılan süre: 12 yıl
        Ücrete eklenecek ikramiye: 24.000 /12 = 2.000 TL
        Giydirilmiş brüt ücret: 12.000 + 2.000 = 14.000 TL
        Tazminat tutarı: 14.000 x 12 = 168.000 TL
        Damga vergisi: 1.275,12 TL
        Ödenecek tutar: 168.000 - 1.275,12 = 166.724,88 TL



        Tam yılı aşan süreler nasıl hesaba katılacak?
        Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışılan tam yıl giydirilmiş brüt ücretle çarpılıyor. Ayrıca bir yıllık giydirilmiş brüt ücret 12 aya bölünüp, tam yılı aşan süre kaç ay ise onunla çarpılıyor. Elde edilen iki tutar toplanıp, damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor. 11 yıl 8 ay çalışan bir işçinin tazminatı şöyle hesaplanıyor:



        ÖRNEK HESAPLAMA
        Giydirilmiş brüt ücret: 12.000 TL
        Çalışılan süre: 11 yıl 8 ay
        11 yıllık tazminat: 12.000 x 11 = 132.000 TL
        8 aylık tazminat: 12.000 / 12 x 8 = 8.000 TL
        Toplam tazminat: 132.000 + 8.000 = 140.000 TL
        Damga vergisi: 1.062,60 TL
        Ödenecek tutar: 138.937,40 TL



            Ocak'ta ödemeler nasıl değişecek?
            Ocak'ta çalışanların maaşı artacak. Kıdem tazminatı da son brüt ücret üzerinden hesaplandığından, yeni maaşlar EYT'liye yapılacak ödemeye yansıyacak. Asgari ücretliler yeni asgari ücretin brütü üzerinden tazminatını alırken, halen 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükselecek.



            Asgari ücretlinin tazminatı Ocak'ta ne kadar artabilir?
            Şu an işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı, çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Eğer asgari ücret Türk-İş'in 'Kırmızı çizgimiz' dediği net 7 bin 785 lira olursa, brüt asgari ücret 9 bin 159 liraya yükselecek. Bu durumda Ocak'ta asgari ücretlinin çalıştığı her yıl için kıdem tazminatı 2 bin 688 lira artacak. Zam yüzde 50 olursa her yıl için 9 bin 706, yüzde 65 olursa 10 bin 677 lira tazminat alınacak. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Asgari ücret net 7 bin 785, brüt 9 bin 159 lira olursa tazminat şöyle değişecek:



            ÖRNEK HESAPLAMA
            MEVCUT BRÜT ÜCRET: 6.471 TL
            Çalışma süresi: 10 yıl
            Kıdem tazminatı: 6.471 x 10 = 64.710 TL
            Damga vergisi: 491,15 TL
            Ödenecek tutar: 64.218,85 TL



                YENİ BRÜT ÜCRET: 9.159 TL
                Çalışma süresi: 10 yıl
                Kıdem tazminatı: 9.159 x 10 = 91.590 TL
                Damga vergisi: 695,17 TL
                Ödenecek tutar: 90.894,83 TL

                FARK: 90.894,83 – 64.218,85 = 26.675,98 TL



                Tazminat tavanı nasıl değişecek?
                Kıdem tazminatı tavanı şu an 15 bin 371 lira 40 kuruş. Bu yılın sonuna kadar işten ayrılan, çalıştığı her yıl için en çok 15 bin 371 lira 40 kuruş kıdem tazminatı alabiliyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise tavan üzerinden hesaplanan tazminat ödeniyor. Bu tutardan da sadece damga vergisi kesiliyor. Tavan yeni yılla birlikte değişecek. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur zammı yüzde 16.99, en yüksek ise yüzde 20.67 olarak bekleniyor. Bu tahminlere göre kıdem tazminatı tavanı 17 bin 983 ile 18 bin 548 lira aralığına çıkabilecek. Ancak refah payı eklenirse bu tutar daha da artacak.



                EYT'lilerin birikmiş izinleri nasıl eklenir?
                Emekli olanlara kıdem tazminatıyla birlikte kullanmadığı izinlerinin ücretinin de ödenmesi gerekiyor. İzin hakkında bir zaman aşımı bulunmuyor. Ödenecek tutarın net ücret üzerinden değil, çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekiyor.



                    Kıdem tazminatına taksit yapılması mümkün mü?
                    Çalışanın rızası olmadan kıdem tazminatı taksitle ödenemiyor. İşveren eğer işçinin açık ve yazılı onayını alırsa kıdem tazminatını taksitle ödeyebilir.

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                    Haberler Ekonomi EYT’liye tazminat hesabı! Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak? İkramiyeler ilave edilecek mı?
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