EYT’liye tazminat hesabı! Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak? İkramiyeler ilave edilecek mı?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan EYT düzenlemesini beklerken, bir yandan da kıdem tazminatı hesapları yapmaya başladı. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, özel sektörde çalışanlar da eline geçecek parayı araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:
Kıdem tazminatı için hangi ücret baz alınacak?
Her yıl için son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Ancak buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilecek. Bunlar arasında yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler bulunuyor.
Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor. Yıllık brüt ücreti 12 bin lira olup, yılda 2 maaş ikramiye alan 12 yıllık çalışan için tazminat hesabı şöyle yapılacak: