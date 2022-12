EYT’liye tazminat hesabı! Yeni asgari ücret nasıl yansıyacak? İkramiyeler ilave edilecek mı?

Asgari ücretlinin tazminatı Ocak'ta ne kadar artabilir?

Şu an işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı, çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Eğer asgari ücret Türk-İş'in 'Kırmızı çizgimiz' dediği net 7 bin 785 lira olursa, brüt asgari ücret 9 bin 159 liraya yükselecek. Bu durumda Ocak'ta asgari ücretlinin çalıştığı her yıl için kıdem tazminatı 2 bin 688 lira artacak. Zam yüzde 50 olursa her yıl için 9 bin 706, yüzde 65 olursa 10 bin 677 lira tazminat alınacak. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Asgari ücret net 7 bin 785, brüt 9 bin 159 lira olursa tazminat şöyle değişecek: