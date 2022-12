Yeni asgari ücret kimleri nasıl etkileyecek? Ücretliler, işsizler, stajyerler, intörnler, iş aranyalar... İpucu geldi…

TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Yüzde 41.54'lük artış bu tutarı 9 bin 159 liraya yükseltecek. Asgari ücretlinin çalıştığı her yıl için kıdem tazminatı 2 bin 688 lira artacak. Zam yüzde 50 olursa her yıl için 9 bin 706, yüzde 65 olursa 10 bin 677 lira tazminat alınacak. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek.