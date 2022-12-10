Yeni asgari ücret kimleri nasıl etkileyecek? Ücretliler, işsizler, stajyerler, intörnler, iş aranyalar... İpucu geldi…

Milyonların gözü yeni asgari ücrette. Asgari ücrette 1 Ocak'ta yapılacak artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlarken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Belirlenecek tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.
Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun üstünde teklif beklediklerini söylemişti. Bu da maaşlara en az yüzde 41.54 zam yapılması demek. Peki hem bu tutar hem de tahminler 10 kazanca nasıl yansıyacak? İşte asgari ücretle artacak kazançlar…
ÜCRETLER: Asgari ücret yüzde 41.54 artarsa neti 7 bin 785, brütü 9 bin 159 lirayı, yüzde 42.63 artarsa neti 7 bin 845, brütü 9 bin 229 lirayı bulacak. Yüzde 50'lik artış asgari ücreti net 8 bin 250, brüt 9 bin 706 liraya, yüzde 65'lik artış ise net 9 bin 75, brüt 10 bin 677 liraya yükseltecek. Asgari ücretteki artış bunun üzerindeki maaşlara da artış getirecek. Ayrıca yeni asgari ücret, vergi indirimi dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Asgari ücretin artırılmasıyla ücret ve maaş geliri elde eden tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.