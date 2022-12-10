Yeni asgari ücret kimleri nasıl etkileyecek? Ücretliler, işsizler, stajyerler, intörnler, iş aranyalar... İpucu geldi…





İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 2 bin 568, en 5 bin 137 lira. Yüzde 41.54'lük orana göre işsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 635, en çok 7 bin 271 liraya çıkacak. Bu maaş aralığı; artış yüzde 50 olursa 3 bin 853-7 bin 706, yüzde 65 olursa 4 bin 238-8 bin 476 liraya yükselecek.