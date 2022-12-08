2023 asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten flaş açıklama: "İçimize sinen bir ücret olursa seve seve imzalarız"



Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın açıklaması şu şekilde;

Asgari ücretle çalışanların sayısı düşürülmeli. Son 20 yılda asgari ücret 30 kat arttı ama yeterli olmadı.

Anayasamızın 73. Maddesi gereğince yapılması gereken az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Türkiye'de verginin 3'te 2'si ücretliler tarafından ödenmektedir. Dolaylı vergilerin ağırlığı Türkiye'deki vergi sistemini daha adaletsiz hale getirmektedir. Toplam vergi içerisinde yüzde 70'e ulaşan dolaylı vergiler çalışanların yükünü artırmaktadır.

Ülkemizde sendikalaşmanın geliştirilmesi zorunludur. Ücretli çalışanlar sendika üyesi ise ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaysa enflasyona karşı daha korunaklı olmaktadır.

OECD ülkelerinde bu oran yüzde 30 düzeyindir. Türkiye'de genel oran yüzde 7.5 civarındadır. Özel sektörde yüzde 6'ların altındadır. Türkiye'de asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Araştırmalar asgari ücret ve civarında çalışanların oranının yüzde 50'nin üzerinde gösteriyor.

Sosyal adaletten, çalışma barışından söz edeceksek adil bölüşümden de söz etmeliyiz. Barıştan, özgürlükten söz edeceksek herkes için insan onuruna yakışacak bir yaşam isteyeceksek hakça bir paylaşımdan söz etmeliyiz.

Çarkların dönmesi olduğu kadar barış içerisinde mutlu insanların yaşadığı ülkede birlikte üretmek kazanmaktır. Alacağımız kararların asgari ücret için hayırlı olmasını diliyor hepinizi selamlıyorum.

Bugün ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. İhracatçılar Birliği ayrı konuşuyor. Herkes kendi yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir.