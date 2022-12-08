2023 asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten flaş açıklama: "İçimize sinen bir ücret olursa seve seve imzalarız"

Asgari ücrette 1 Ocak'ta yapılacak artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlarken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
TÜRK-İŞ'TEN FLAŞ ASGARİ AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 7 BİN 845 LİRA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 TL oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarda bulundu.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın açıklaması şu şekilde;
Asgari ücretle çalışanların sayısı düşürülmeli. Son 20 yılda asgari ücret 30 kat arttı ama yeterli olmadı.
Anayasamızın 73. Maddesi gereğince yapılması gereken az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Türkiye'de verginin 3'te 2'si ücretliler tarafından ödenmektedir. Dolaylı vergilerin ağırlığı Türkiye'deki vergi sistemini daha adaletsiz hale getirmektedir. Toplam vergi içerisinde yüzde 70'e ulaşan dolaylı vergiler çalışanların yükünü artırmaktadır.
Ülkemizde sendikalaşmanın geliştirilmesi zorunludur. Ücretli çalışanlar sendika üyesi ise ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaysa enflasyona karşı daha korunaklı olmaktadır.
OECD ülkelerinde bu oran yüzde 30 düzeyindir. Türkiye'de genel oran yüzde 7.5 civarındadır. Özel sektörde yüzde 6'ların altındadır. Türkiye'de asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Araştırmalar asgari ücret ve civarında çalışanların oranının yüzde 50'nin üzerinde gösteriyor.
Sosyal adaletten, çalışma barışından söz edeceksek adil bölüşümden de söz etmeliyiz. Barıştan, özgürlükten söz edeceksek herkes için insan onuruna yakışacak bir yaşam isteyeceksek hakça bir paylaşımdan söz etmeliyiz.
Çarkların dönmesi olduğu kadar barış içerisinde mutlu insanların yaşadığı ülkede birlikte üretmek kazanmaktır. Alacağımız kararların asgari ücret için hayırlı olmasını diliyor hepinizi selamlıyorum.
Bugün ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. İhracatçılar Birliği ayrı konuşuyor. Herkes kendi yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir.
BAKANLIĞIN ANKET ÇALIŞMASI HAKKINDA
Son 20 yılda asgari ücrete 29.8 kat yani 30 kat zam yapılmış. Aynı zaman diliminde ortalama memur maaşları 16 kat artmış, kamu işçisi maaşı 14 kat artmış, ortalama işçi emekli maaşları 16 kat artmış, memur emekli maaşları 13 kat artmış. Asgari ücreti çok artırmak, 30 kat artırmasına rağmen bugün Türkiye niye asgari ücreti konuşuyor. Yetmediği için konuşuyor.
Türkiye'de bu işin çözümü sendikalı olmaktır. Asgari ücreti artırıyorsunuz gelen zamlarla 2-3 sonra alım gücünü yitiriyor. Sendikalı örgütlerde böyle değil. TÜİK rakamlarının üzerine basılmasına rağmen bizim yaptığımız toplu sözleşmeyi biliyorsunuz. Bir yıl içerisinde yüzde 139 zam aldılar.
VERGİ ÜCRETLERİ HAKKINDA
Vergi düzenlemesi yaklaşık 14 milyonu ilgilendiriyor. Biz geçen yıl asgari ücret kadar olanı vergi dışında bıraktık. Bunu bu sene hissedebildiniz mi? Hissedemediniz verginin birinci matrahı gerektiği kadar yükselmediği için hissedilmedi. Bu sene ortalama bir ücretten bahsedelim saatlik ücreti 50 lira brüt 16 bin lira olan birinin ücreti. Yılbaşında 13 bin 544 lira net alıyor. 12. Ayda 12 bin 100 liraya düşüyor 1400 lira kaybı oluyor. Netten bahsediyorum.
Üstelik 6. ayda asgari ücrete düzenleme yapıldığı için bu kadar düşük. Asgari ücrete düzenleme yapılmamış olsaydı bu 1450 lira 1800 lira net olacaktı. Brütü 2 bin 700 liradır. 14 milyon insan 1. ayda aldığı ile yılsonunda aldığı arasında 1500 lira fark ediyor.
Vergi çalışanların üzerinde inanılmaz bir yük. Çalışan vergi ödüyor birde pazarda vergi ödüyor, taşıt vergisi ödüyor. Bunun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir. Ergün başkanın söylemek istediği budur. Bunu TÜRK İŞ yönetim kurulu olarak gündeme getirdik. Meclis'teki tüm yetkililere kapsamlı bir mektup yazacağız."