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    • Ekonomi
    • 08.12.2022 10:46
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    • 08.12.2022 11:09
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    2023 asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten flaş açıklama: "İçimize sinen bir ücret olursa seve seve imzalarız"

    Son dakika haberi! Milyonların gözü yeni asgari ücrette. Asgari ücrette 1 Ocak'ta yapılacak artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlarken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 TL olduğu açıklanırken TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak dün yapılan komisyon toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2022'de asgari ücrette uzlaşıldığını hatırlatan Kavlak, "Toplantı, masadaki işveren tarafı ile olumlu geçti. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa bunu yakalarsak, elbette seve seve imzalarız." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TÜRK-İŞ’ten flaş asgari ücret açıklaması!

    Asgari ücrette 1 Ocak'ta yapılacak artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlarken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

    TÜRK-İŞ'TEN FLAŞ ASGARİ AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

    ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 7 BİN 845 LİRA
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 TL oldu.


    Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarda bulundu.

    TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın açıklaması şu şekilde;

    Asgari ücretle çalışanların sayısı düşürülmeli. Son 20 yılda asgari ücret 30 kat arttı ama yeterli olmadı.

    Anayasamızın 73. Maddesi gereğince yapılması gereken az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasıdır. Türkiye'de verginin 3'te 2'si ücretliler tarafından ödenmektedir. Dolaylı vergilerin ağırlığı Türkiye'deki vergi sistemini daha adaletsiz hale getirmektedir. Toplam vergi içerisinde yüzde 70'e ulaşan dolaylı vergiler çalışanların yükünü artırmaktadır.

    Ülkemizde sendikalaşmanın geliştirilmesi zorunludur. Ücretli çalışanlar sendika üyesi ise ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaysa enflasyona karşı daha korunaklı olmaktadır.

    OECD ülkelerinde bu oran yüzde 30 düzeyindir. Türkiye'de genel oran yüzde 7.5 civarındadır. Özel sektörde yüzde 6'ların altındadır. Türkiye'de asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Araştırmalar asgari ücret ve civarında çalışanların oranının yüzde 50'nin üzerinde gösteriyor.

    Sosyal adaletten, çalışma barışından söz edeceksek adil bölüşümden de söz etmeliyiz. Barıştan, özgürlükten söz edeceksek herkes için insan onuruna yakışacak bir yaşam isteyeceksek hakça bir paylaşımdan söz etmeliyiz.

    Çarkların dönmesi olduğu kadar barış içerisinde mutlu insanların yaşadığı ülkede birlikte üretmek kazanmaktır. Alacağımız kararların asgari ücret için hayırlı olmasını diliyor hepinizi selamlıyorum.

    Bugün ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. İhracatçılar Birliği ayrı konuşuyor. Herkes kendi yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir.

    BAKANLIĞIN ANKET ÇALIŞMASI HAKKINDA
    Son 20 yılda asgari ücrete 29.8 kat yani 30 kat zam yapılmış. Aynı zaman diliminde ortalama memur maaşları 16 kat artmış, kamu işçisi maaşı 14 kat artmış, ortalama işçi emekli maaşları 16 kat artmış, memur emekli maaşları 13 kat artmış. Asgari ücreti çok artırmak, 30 kat artırmasına rağmen bugün Türkiye niye asgari ücreti konuşuyor. Yetmediği için konuşuyor.

    Türkiye'de bu işin çözümü sendikalı olmaktır. Asgari ücreti artırıyorsunuz gelen zamlarla 2-3 sonra alım gücünü yitiriyor. Sendikalı örgütlerde böyle değil. TÜİK rakamlarının üzerine basılmasına rağmen bizim yaptığımız toplu sözleşmeyi biliyorsunuz. Bir yıl içerisinde yüzde 139 zam aldılar.

    VERGİ ÜCRETLERİ HAKKINDA
    Vergi düzenlemesi yaklaşık 14 milyonu ilgilendiriyor. Biz geçen yıl asgari ücret kadar olanı vergi dışında bıraktık. Bunu bu sene hissedebildiniz mi? Hissedemediniz verginin birinci matrahı gerektiği kadar yükselmediği için hissedilmedi. Bu sene ortalama bir ücretten bahsedelim saatlik ücreti 50 lira brüt 16 bin lira olan birinin ücreti. Yılbaşında 13 bin 544 lira net alıyor. 12. Ayda 12 bin 100 liraya düşüyor 1400 lira kaybı oluyor. Netten bahsediyorum.

    Üstelik 6. ayda asgari ücrete düzenleme yapıldığı için bu kadar düşük. Asgari ücrete düzenleme yapılmamış olsaydı bu 1450 lira 1800 lira net olacaktı. Brütü 2 bin 700 liradır. 14 milyon insan 1. ayda aldığı ile yılsonunda aldığı arasında 1500 lira fark ediyor.

    Vergi çalışanların üzerinde inanılmaz bir yük. Çalışan vergi ödüyor birde pazarda vergi ödüyor, taşıt vergisi ödüyor. Bunun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir. Ergün başkanın söylemek istediği budur. Bunu TÜRK İŞ yönetim kurulu olarak gündeme getirdik. Meclis'teki tüm yetkililere kapsamlı bir mektup yazacağız."

        İSTİHDAM NASIL KORUNACAK?
        Asgari ücretten istihdamı korumanın tek yolu örgütlü olmaktır. EYT'liler iyi bir örnektir. Sosyal medya üzerinden örgütlendiler ve istediklerini alacaklar. Örgütlenme olmadığı sürece Türkiye'de biz asgari ücreti de çok konuşuruz, asgari ücrete gelen artıştan sonra da işverenin tehditlerini konuşuruz, hepimiz yoksullukta buluşuruz. Üniversite mezunları, pırıl pırıl çocuklar asgari ücretin biraz üzerinde iş başı yapıyor. Bunun ilacı örgütlenmektir.

        Sendikalı işçi asgari ücretten girdiği zaman asgari ücretin üzerinde yüzde 8 zam alır. 4 ikramiyesi vardır bu yüzde 33 yapar, sosyal hakları vardır bu yüzde 7 yapar, işe girdiğinde asgari ücretin üzerinde yüzde 48'le başlamış olur. Bu işin ilacı örgütlenmektir.

        Dünkü görüşmede örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme olmadı. Daha önce bu salonda 4 akademisyen bir çalışma yaptık. Tahmin ediyorum bu 2023'te Meclis'in gündemine gelecektir."

        YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
        Dünkü konuşmaya bir açıklık getireyim. Toplu pazarlığın oradan başlayacağını söyledi Başkan ama bunu şöyle anlamak lazım TÜRK İŞ 40 yıldır asgari ücrete giriyor. Bu 40 yıl içerisinde 6 defa asgari ücreti imzalamış bunun 2'sini 2022'de imzalamış. Şimdi pazarlıklar oradan başladı diye orada bir tek diye bir kayıt yok. Biz bu sene rakam açıklamadık. İşverenler bir rakam açıklasın görelim, Bakanlık rakamını söylesin görelim, sırtımızda yumurta küfesi yok beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa bunu imzalayacaksın diye zorlayan da yok. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa bunu yakalarsak, elbette seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa bunun altına imza atmayız diye sayın Başkan söyledi.

        Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücrette düğüm çözülüyor. Asgari ücrette zam pazarlığının yapılacağı ilk toplantı dün (7 Aralık) gerçekleştirildi.

        TÜRK-İŞ PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAMI AÇIKLADI
        Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Atalay, asgari ücretle ilgili herkesin rakam açıkladığını belirterek, "Bizim açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Bu ne? Bir bekar işçinin yaşam maliyeti, açlık sınırı. Burada eğitim var, ulaşım var, gıda var. Bu veriler bizim elimizde. 40 senedir uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. Biz de 'Türk-iş'in açlık rakamı, yoksulluk rakamı bu' diyoruz. Yoksulluk rakamı ne? 10 bin 170 lira bekar işçinin yoksulluk rakamı. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene önce vergi asgari ücretin 20 katıydı, şimdi 5 katı bile değil. Vergiyle ilgili ülkeyi yönetenlerin bir düzenleme yapması gerekiyor" diye konuştu.



        'İŞÇİNİN BAŞINI EĞDİRECEK BİR ŞEY YAPMAYIZ'
        Emeğin, işçinin sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay şunları söyledi;

        "Veremeyeceğim bir hesap dün de yoktu bugün de yok. Komisyon bugün asgari ücreti 5 bin 500 lira üzerinden konuşmayacak. 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek, komisyonu memnun edecek, başkanları memnun edecek, benim razı geleceğim bir rakam olursa altına imza atarız. Razı gelmeyeceğimiz, toplumun ekseriyet kesiminin razı olmadığı, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne imza atarız ne de masaya otururuz. Dün de öyle yaptık bugün de öyle yapacağız.

        Bugün 5 bin 500 liraya oturmayacak komisyon. Oturacağı rakam bir işçinin açlık bedeli olan 7 bin 785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi. Biz açlık sınırını açıkladık kamuoyuna. Televizyonların bir bölümünde 'Türk-iş bunu istemiş' gibi bir bölümünde başka türlü söylüyorlar. Kamuoyunun asgari ücrette memnun olacağı bir rakam varsa varız yoksa dün de olmadık bugün de olmayız. Ne asgari ücretlinin ne emeklinin ne işçinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayız"

        ORTAK BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı.

        Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

        ORTAK BEKLENTİ: 7 BİN 845 TL OLDU
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 TL oldu.

        2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu. Yüzde 18,1'ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1'ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5'inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor.

            Yüzde 17,4'ü ev hanımı, yüzde 16,1'i emekli, yüzde 7,9'u öğrenci, yüzde 6,7'si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8'i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7'si devlet memuru, yüzde 3,2'si işsiz olan, yüzde 2'si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9'u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8'i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7'sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

            Araştırmada sorulan, 'Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?' sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60'ı yeterli olmadığı, yüzde 30'u yeterli olduğu, yüzde 10'u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi.

            İŞÇİ İŞVEREN NE İSTEDİ?
            İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL'nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

            'Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?' sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.

            Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda; yüzde 26,8'i asgari ücret, yüzde 15,8'i 5 bin 500 TL ve altı, yüzde 24,8'i 5 bin 501-8 bin TL arası, yüzde 17,6'sı 8 bin 1-10 bin TL arası, yüzde 11,1'i 10 bin 1 ila 15 bin TL arası yüzde 3,9'u ise 15 bin 1 TL ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

                Araştırma kapsamında sorulan 'Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?' sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.

                Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

                TOPLANTIYA İLİŞKİN DETAYLAR
                Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başladı.

                Asgari Ücret Toplantısı SON DURUM! Kamuoyu: 7 BİN 845 TL - İşverenler: 7 Bin TL

                TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA
                Toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu.

                Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, "Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

                ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
                Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

                Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

                    ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
                    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

                    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


                    ÜÇ BAŞLIK GÜNDEMDE
                    Türk-İş, ilk toplantıda Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirildi.



                    GIDA VURGUSU
                    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor.


                    Türk-İş üyesi sendika başkanları, 8 bin 250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor. İşçi kesimine göre psikolojik sınır 8 bin lira olarak görülüyor. 7 bin 785 liralık ücret yüzde 41.5, 8 bin 250 liralık ücret yüzde 50 artış anlamına geliyor.




                    TİSK: TABANDIR, MAKUL OLMALI
                    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" dedi. Yıl başında asgari ücrette tarihi bir mutabakata imza attıklarını ve asgari ücretten artık vergi alınmadığı anımsatan Akkol, asgari ücretten vergi almayan Avrupa'daki 2 ülkeden birinin Türkiye olduğuna işaret etti.



                    "500-600 DOLAR REKABETİ BOZAR"
                    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücretle ilgili "2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500- 600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz" dedi.



                    ORTALAMA ÜCRETE DÖNÜŞÜYOR
                    Komisyon toplantısı öncesi DİSK'in yaptığı asgari ücret çalışmasına göre, asgari ücret giderek ortalama ücrete dönüşüyor. 2012'de asgari ücret ortalama ücretin yüzde 44'üyken, 2020'de yüzde 73'e çıktı.

                    ASGARİ ÜCRET ZAMMI HERKESE YANSIYACAK! ÇALIŞANA, İŞSİZE, STAJYERE, ANNEYE, HASTAYA...
                    Milyonların gözü yeni asgari ücrette. Asgari ücrette 1 Ocak'ta yapılacak artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlarken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Belirlenecek tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.

                        Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun altını kabul etmeyeceklerini söylemişti. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı anketten ise kamuoyunun yeni yıldaki ortak asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira olarak çıktı. Peki bu tutarlar milyonlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtı:


                        ASGARİ ÜCRET: Asgari ücret net 7 bin 785 lira olursa, brütü 9 bin 159 lirayı bulacak. Asgari ücret net 7 bin 845 lira olursa da brüt asgari ücret 9 bin 229 liraya ulaşacak. Yeni asgari ücret, vergi indirimi dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak.

                        Asgari ücretin artırılmasıyla ücret ve maaş geliri elde eden tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.



                        İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

                            İşsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 2 bin 568, en 5 bin 137 lira. Net asgari ücret 7 bin 785 lira olursa, işsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 635, en çok 7 bin 271 liraya çıkacak. Asgari ücret net 7 bin 845 liraya çıkarsa da bu maaş aralığı 3 bin 663-7 bin 327 liraya yükselecek.



                            TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Net asgari ücret 7 bin 785 lira olursa çalışılan her yıl için en düşük kıdem tazminatı 9 bin 159 liraya yükselecek. Asgari ücretin net 7 bin 845 lira olması halinde ise bu tutar 9 bin 229 lirayı bulacak. Ödemeden sadece damga vergisi kesilecek.



                            İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Asgari ücretliler doğum izninde 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği alıyor. Hastalananların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 107,85, ayakta tedavide 143,80 lira. Bu tutarlar da yükselecek. Net 7 bin 785 lira olan net asgari ücret, doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneğini 22 bin 795 liraya çıkarırken, günlük rapor paralarını da yatarak tedavide 152,65, ayakta tedavide 203,53 liraya ulaştıracak. Günlük ödeme net asgari ücret 7 bin 845 lira olursa da yatarak tedavide 153,83, ayakta tedavide 205,10 liraya çıkacak. Annenin doğum izni parası da 22 bin 971 lirayı bulacak.



                                YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İŞKUR, birinci doğumda 6 bin 421, ikinci doğumda 12 bin 843, üçüncü doğumda 19 bin 265 lira yarı zamanlı çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un ödeyeceği tutarlar da değişecek. Net asgari ücret 7 bin 785 lira olursa İŞKUR'un ödeyeceği para ilk doğumda 9 bin 89, ikincide 18 bin 179, üçüncüde 27 bin 268 liraya çıkacak. İlk doğumda ödenecek para net asgari ücret 7 bin 845 lira olursa 9 bin 159 lirayı bulacak.



                                STAJYER ÜCRETİ: Staj yapan gençlere net asgari ücretin yüzde 30'undan az ücret ödenemiyor. En düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 825,05, daha çok personeli olan yerlerde bin 650 lira. Bu ücretler de yeni asgari ücretle yükselecek. 7 bin 785 lira asgari ücret formülüyle bin 167-2 bin 335 liraya, 7 bin 845 lira formülüyle bin 176-2 bin 353 liraya ulaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te yaz staj ücretini asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını müjdelemişti. Bu düzenleme yapıldığında stajyerlere 7 bin 785 ya da 7 bin 845 lira ödenebilecek.



                                SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞIYOR: 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 595 ya da 2 bin 615 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 190 veya 5 bin 230 liraya çıkacak.



                                    GENEL SAĞLIK SİGORTASI: Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası primleri yükselecek. Halen aylık 194,13 lira ödenerek aile boyu sağlık imkanından yararlanılırken, GSS primleri 274,77 ya da 276,89 lirayı bulacak. Hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 157 liradan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar 3 bin 53 ya da 3 bin 76 lira olacak.



                                    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: İsteğe bağlı sigorta priminde de en düşük ve en yüksek tutar yeni asgari ücretle değişecek. Halen isteğe bağlı sigorta ödeyenler aylık en az 2 bin 70 lira veriyor. En yüksek de bunun 7.5 katı ödeniyor. Yeni asgari ücret en az net 7 bin 785 lira olursa en düşük isteğe bağlı sigorta primi 2 bin 930 liraya çıkacak. Anketten çıkan 7 bin 845 liralık asgari ücrete göre ise isteğe bağlı primi en düşük 2 bin 953 lirayı bulacak.

                                    BES: Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımda çalışanlar her ay brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar ödeme yapıyor. Bu tutar şu an 194,13 lira. Net asgari ücret net 7 bin 785 lira olursa 194,13, 7 bin 864 lira olursa 276,89 liraya çıkacak.



                                    DAHA DA ARTABİLİR
                                    Tüm bu tutarlar yeni asgari ücrete göre daha az ya da daha fazla olabilecek. Bu ay bitmeden yeni asgari ücret duyurulacak. Yeni kazanç ve ödemeler de kesinleşecek.

                                    4 FORMÜLE GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?

                                    MEVCUT: 5.500,35 TL
                                    % 41.54 ARTARSA: 7.785,20 TL
                                    % 42.63 ARTARSA: 7.845,15 TL
                                    % 50 ARTARSA: 8.250,53 TL
                                    % 65 ARTARSA: 9.075,58 TL

                                        BRÜT ASGARİ ÜCRET
                                        MEVCUT: 6.471,00 TL
                                        % 41.54 ARTARSA: 9.159,05 TL
                                        % 42.63 ARTARSA: 9.229,59 TL
                                        % 50 ARTARSA: 9.706,50 TL
                                        % 65 ARTARSA: 10.677,15 TL

                                        İŞSİZLİK MAAŞI EN DÜŞÜK (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)
                                        MEVCUT: 2.568,75 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA:: 3.635,81 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 3.663,81 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 3.853,13 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 4.238,44 TL

                                        İŞSİZLİK MAAŞI EN YÜKSEK (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)
                                        MEVCUT: 5.137,50 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 7.271,62 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 7.327,62 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 7.706,25 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 8.476,88 TL

                                        BORÇLANMA/AYLIK
                                        MEVCUT: 2.070,72 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 2.930,90 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 2.953,47 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 3.106,08 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 3.416,69 TL

                                        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ (EN AZ)
                                        MEVCUT: 2.070,72 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 2.930,90 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 2.953,47 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 3.106,08 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 3.416,69 TL

                                        GSS PRİMİ
                                        MEVCUT: 194,13 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 274,77 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 276,89 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 291,20 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 320,31 TL

                                        İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ / AYAKTA GÜNLÜK
                                        MEVCUT: 143,80 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 203,53 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 205,10 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 215,70 TL
                                        ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 237,27 TL

                                            İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ / YATARAK GÜNLÜK
                                            MEVCUT: 107,85 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 152,65 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 153,83 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 161,78 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 177,95 TL


                                            ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
                                            MEVCUT: 16.105,60 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 22.795,87 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 22.971,42 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 24.158,40 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 26.574,24 TL

                                            YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
                                            BİRİNCİ DOĞUM
                                            MEVCUT: 6.421,89 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 9.089,54 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 9.159,54 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 9.632,84 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 10.596,12 TL

                                            İKİNCİ DOĞUM
                                            MEVCUT: 12.843,78 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 18.179,09 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 18.319,08 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 19.265,67 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 21.192,24 TL

                                            ÜÇÜNCÜ DOĞUM
                                            MEVCUT: 19.265,67 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 27.268,63 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 27.478,63 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 28.898,51 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 31.788,36 TL

                                            Asgari ücrette zam pazarlığı! Kim ne kadar istiyor? Bakanlık anketi açıkladı! İşte rakamlar

                                            65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI
                                            MEVCUT: 1.833,45 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 2.595,07 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 2.615,05 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 2.750,18 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 3.025,19 TL

                                            EVDE BAKIM AYLIĞI KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI
                                            MEVCUT: 3.666,90 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 41.54 ARTARSA: 5.190,13 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 42.63 ARTARSA: 5.230,10 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 50 ARTARSA: 5.500,35 TL
                                            ASGARİ ÜCRET % 65 ARTARSA: 6.050,39 TL

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