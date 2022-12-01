Bakan Bilgin’den 5 müjde! Sözleşmeliler, asgari ücretliler, EYT’liler, geçici ve taşeron işçiler...





EYT'LİYE PRİM VE YIL ŞARTI:

EYT çalışmasını Aralık'ta Meclis'e intikal ettireceğiz. Prim ve yıl şartını doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1.5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1.6 milyon, 1.7 milyon veya Aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.