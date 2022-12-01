Bakan Bilgin’den 5 müjde! Sözleşmeliler, asgari ücretliler, EYT’liler, geçici ve taşeron işçiler...

SÖZLEŞMELİ KAPSAMI BÜYÜDÜ:
Yaptığımız kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayan bir düzenleme. 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var. Ayrıca YÖK Başkanı'mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde kadroya geçecek. Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir yerde çalışmış, 4'üncü seneyi de tamamladıktan sonra tayin isteyebilecekler.
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO:
Kamudaki geçici işçilerin kadroya alınması çalışmasında sona geldik. Türk-İş ve Hak-İş Genel Başkanları ile ayrı ayrı görüştüm. Daha önce bu konuda DİSK Genel Başkanı ve ilgili sendikaların genel başkanları ile de görüşmüştüm. Onların taleplerini değerlendirdik. Çalışmamız son aşamadadır, onu da önümüzdeki günler içerisinde paylaşacağız. 35 bine yakını Milli Eğitim Bakanlığı'nda olmak üzere 55 bin civarında geçici işçi kapsamda olacak.
EYT'LİYE PRİM VE YIL ŞARTI:
EYT çalışmasını Aralık'ta Meclis'e intikal ettireceğiz. Prim ve yıl şartını doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1.5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1.6 milyon, 1.7 milyon veya Aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.