Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

Bilgin, kamuda 30'un üzerinde sözleşmeli personel statüsünün olduğunu belirterek bu alanı disipline etmek için düzenlemeye gittiklerini söyledi.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO KAPSAMI GENİŞLEDİ
Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasını tamamladıklarını bildirdi.
Bilgin, şöyle devam etti:
Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. Bu çalışmayla 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var.
Ayrıca YÖK Başkanı'mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde kadroya geçecek.
4'ÜNCÜ SENEDEN SONRA TAYİN İSTEYEBİLECEKLER
Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir yerde çalışmış, 4'üncü seneyi de tamamladıktan sonra tayin isteyebilecekler. Çünkü devlet 3+1 düzenini getirirken ihtiyaç duyduğu personeli belirli yerlerde tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları almış, onun devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.