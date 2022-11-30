Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

Ayrıca YÖK Başkanı'mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde kadroya geçecek.

4'ÜNCÜ SENEDEN SONRA TAYİN İSTEYEBİLECEKLER

Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir yerde çalışmış, 4'üncü seneyi de tamamladıktan sonra tayin isteyebilecekler. Çünkü devlet 3+1 düzenini getirirken ihtiyaç duyduğu personeli belirli yerlerde tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları almış, onun devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.