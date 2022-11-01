Serpme kararı! 100 milyar liralık israf restoranları harekete geçirdi

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'Seçme kahvaltı' olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl, "Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor" diye konuştu. 'Seçme kahvaltı' uygulamasına dönüş için tüm restoran ve lokantalara çağrı yapan Bingöl, "Bütün meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

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