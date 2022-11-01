Serpme kararı! 100 milyar liralık israf restoranları harekete geçirdi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu; zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği belirtilmişti. Bu israfı önlemek için 'serpme kahvaltı' yerine 'seçmeli kahvaltı' hareketi başlattıklarını belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50'sinin israf olduğunu, seçmeli uygulamaya geçtikten sonra bu rakamın sıfıra indiğini, 'israfa dur' denildiğini söyledi.
İSRAF BİTİYOR
'Seçme kahvaltı' olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl, "Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor" diye konuştu. 'Seçme kahvaltı' uygulamasına dönüş için tüm restoran ve lokantalara çağrı yapan Bingöl, "Bütün meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.