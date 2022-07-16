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    Kira yardımı da var eğitim desteği de: Devlet şehit aileleri ve gazilerin yanında

    FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gazilere; faizsiz konut kredisi, istihdam, sağlık hizmetlerinde öncelik, eğitim yardımı ve ücretsiz seyahat gibi birçok hak ve destek sunuluyor...

    Devlet şehit aileleri ve gazilerin yanında

    15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşunca şehit aileleri ve gazilere verilen destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülüyor.

    AYLIK ÖDEME: Şehitlerin hak sahiplerine ve yalnız malul gazilere SGK tarafından aylık ödeme yapılıyor.

    İSTİHDAM HAKKI: Şehit yakınlarından 2 kişi ile gazilerin kendileri, eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 1 kişiye istihdam hakkı sağlanıyor.

    FAİZSİZ KONUT KREDİSİ: Şehitlerin öncelikle dul eşine, ya da çocuklarına, bu kişiler bulunmadığı takdirde anne veya babasına faizsiz konut kredisi sunuluyor. Gazilere de 1 konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi veriliyor.

    FATURALARA İNDİRİM: Şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınlarına ve gazilere ikamet ettikleri konutlarda elektrikte yüzde 40, suda yüzde 50 ücret indirimi sağlanıyor.

        ÜCRETSİZ ULAŞIM: Şehitlerin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına ücretsiz seyahat hakkı imkanı sağlanıyor.

        ÜCRETSİZ KREŞ: Şehit ve gazi çocukları, kuruluşların kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine yapılıyor.

        EĞİTİM DESTEĞİ: 15 Temmuz şehit ve gazi çocuklarına, her ay için ilköğretimde bin 250, ortaöğretimde bin 875 lira ve yükseköğretimde 2 bin 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılıyor. Şehitlerin eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocukları, katkı payı ve öğrenim ücretinden muaf tutuluyor. Çocuklar, KYK burslarından ve devlete ait yurtlardan öncelikli yararlandırılıyor. Şehitlerin eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocuklarından ÖSYM'nin uyguladığı sınavlardan sınav ücreti alınmıyor.

        KATILIM PAYI YOK: Şehidin bakmakla yükümlü olduğu kişilerle, gaziler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmıyor.

        ASKERLİK MUAFİYETİ: Şehitlerden sivil olanların tüm çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı, kamu görevlilerinin ise tüm çocukları ile kardeşlerinden biri askerlikten muaf tutuluyor. Gazilerin ve kendi çocuklarının askerlik dağıtımları nüfusa kayıtlı oldukları, kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği il sınırları içerisine yapılıyor.

            KİRA YARDIMI: Kamu görevlisiyken şehit olanların eşi ve yetim çocukları ile malul gazi olanlara 10 yıl süreyle kira yardımı ödeniyor.

            SOSYAL DESTEK: Devlet Tiyatroları'nca gazilere oyunları ücretsiz seyretme imkanı sunuluyor. Gaziler ile eş, anne, baba ve çocukları kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden personele uygulanan ücret tarifesine göre yararlandırılıyor.

            KURASIZ HAC: Gazi ve eşlerinden müracaat edenler, kurasız olarak hacca götürülüyor.

            BARINMA İMKANI: Gazilerden yaşamak için gereksinimlerini karşılayamayanlar ile kimsesizlere, masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barınma imkanı sunuluyor.

            EMEKLİ İKRAMİYESİ: Kamu görevlisiyken şehit olanların eşi ve yetim çocuklarına en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödeniyor. Kamu görevlisiyken malul olan gazilere de en yüksek devlet memuru aylığının 115 katından az olmamak üzere, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödeniyor. Başkasının yardımına muhtaç derecede malul olanlara asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödeniyor.

            VERGİ İNDİRİMİ HAKKI VAR
            Şehitlerin eşleri ve yetim çocukları ile gazilere Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için Emlak Vergisi muafiyeti sağlanıyor. Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi tarafından alınacak araçlar ÖTV'den muaf tutuluyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar MTV'den muaf oluyor. Şehitlerin hak sahipleri ile gazilerin faizsiz konut kredisi kullanarak aldığı konutlar tapu harcından muaf tutuluyor.
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            Haberler Ekonomi Kira yardımı da var eğitim desteği de: Devlet şehit aileleri ve gazilerin yanında
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