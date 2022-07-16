Kira yardımı da var eğitim desteği de: Devlet şehit aileleri ve gazilerin yanında

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşunca şehit aileleri ve gazilere verilen destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülüyor.
AYLIK ÖDEME: Şehitlerin hak sahiplerine ve yalnız malul gazilere SGK tarafından aylık ödeme yapılıyor.
İSTİHDAM HAKKI: Şehit yakınlarından 2 kişi ile gazilerin kendileri, eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 1 kişiye istihdam hakkı sağlanıyor.
FAİZSİZ KONUT KREDİSİ: Şehitlerin öncelikle dul eşine, ya da çocuklarına, bu kişiler bulunmadığı takdirde anne veya babasına faizsiz konut kredisi sunuluyor. Gazilere de 1 konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi veriliyor.
FATURALARA İNDİRİM: Şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınlarına ve gazilere ikamet ettikleri konutlarda elektrikte yüzde 40, suda yüzde 50 ücret indirimi sağlanıyor.