Kira yardımı da var eğitim desteği de: Devlet şehit aileleri ve gazilerin yanında

EĞİTİM DESTEĞİ: 15 Temmuz şehit ve gazi çocuklarına, her ay için ilköğretimde bin 250, ortaöğretimde bin 875 lira ve yükseköğretimde 2 bin 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılıyor. Şehitlerin eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocukları, katkı payı ve öğrenim ücretinden muaf tutuluyor. Çocuklar, KYK burslarından ve devlete ait yurtlardan öncelikli yararlandırılıyor. Şehitlerin eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocuklarından ÖSYM'nin uyguladığı sınavlardan sınav ücreti alınmıyor.