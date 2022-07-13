Online alışverişlerde dolandırıcılık giderek artıyor! İşte uzmanlardan 8 önemli uyarı

Siber suç ekonomisinin yıllık değeri her yıl artarak büyüyor. Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri hem kullanmak hem de satmak için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET, yasa dışı yollarla ele geçirilen yaklaşık 24 milyar kullanıcı adı ve parolanın dolaşımda olduğunu paylaştı, kullanıcılara kredi kartı bilgilerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde bulundu: