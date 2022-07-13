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    Online alışverişlerde dolandırıcılık giderek artıyor! İşte uzmanlardan 8 önemli uyarı

    Online alışveriş yaparken, sosyal medyada gezinirken kredi kartı bilgilerini kaptırmak mümkün. Son dönemde dolandırıcılık olayları artarken; uzmanlardan 8 önemli uyarı geldi.

    Tuzağa ’bank’

    Siber suç ekonomisinin yıllık değeri her yıl artarak büyüyor. Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri hem kullanmak hem de satmak için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET, yasa dışı yollarla ele geçirilen yaklaşık 24 milyar kullanıcı adı ve parolanın dolaşımda olduğunu paylaştı, kullanıcılara kredi kartı bilgilerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde bulundu:

    İstenmeyen e-postalara hiçbir zaman cevap vermeyin, bu e-postalardaki bağlantılara tıklamayın veya bunların eklerini açmayın. Kötü amaçlı bir yazılım olabilirler veya sizi bilgilerinizi girmeye teşvik eden kimlik avı sayfalarına yönlendirebilirler.



    Telefonun diğer ucundaki kişi ikna edici gelse bile telefon üzerinden hiçbir bilginizi vermeyin. Nereden aradıklarını sorun ve ardından teyit amacıyla o kurumu arayın.



        Halka açık Wi-Fi bağlantılarından internete girmeyin. Girmeniz gerekiyorsa da bu bağlantıları kullanırken kart bilgilerinizi girmenizi gerektiren alışveriş gibi işlemler yapmayın.



        Size bir sonraki ziyaretlerinizde zaman kazandıracak olsa da online alışveriş sitelerinde ve diğer sitelerde kart bilgilerinizi kaydetmeyin. Bu durum, o şirketin verileri ihlal edilirse ya da hesabınız ele geçirilirse kart bilgilerinizin çalınmasını önler.



        Tüm dizüstü bilgisayarlarınıza ve (telefon ve tablet vb. gibi) araçlarınıza bir güvenlik sağlayıcısından kimlik avı korumasını da içeren bir antivirüs programını indirin.



            Tüm hassas hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanın. Bu durum, çalınan/ kimlik avı ile ele geçirilen şifrelerle bilgisayar korsanlarının hesaplarınızı kırıp açma ihtimallerini azaltır.



            Sadece meşru pazar yerlerinde yer alan (Apple App Store ve Google Play) uygulamaları indirin.



            Online alışveriş yapıyorsanız sadece HTTPS kullanan (URL'nin yanındaki tarayıcı adres çubuğunda bir kilit işareti olan) internet sitelerini tercih edin. Bu, verilerin ele geçirilme ihtimalinin daha düşük olduğu anlamına gelir.

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            Haberler Ekonomi Online alışverişlerde dolandırıcılık giderek artıyor! İşte uzmanlardan 8 önemli uyarı
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