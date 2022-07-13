Online alışverişlerde dolandırıcılık giderek artıyor! İşte uzmanlardan 8 önemli uyarı

Siber suç ekonomisinin yıllık değeri her yıl artarak büyüyor. Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri hem kullanmak hem de satmak için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET, yasa dışı yollarla ele geçirilen yaklaşık 24 milyar kullanıcı adı ve parolanın dolaşımda olduğunu paylaştı, kullanıcılara kredi kartı bilgilerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde bulundu:
İstenmeyen e-postalara hiçbir zaman cevap vermeyin, bu e-postalardaki bağlantılara tıklamayın veya bunların eklerini açmayın. Kötü amaçlı bir yazılım olabilirler veya sizi bilgilerinizi girmeye teşvik eden kimlik avı sayfalarına yönlendirebilirler.
Telefonun diğer ucundaki kişi ikna edici gelse bile telefon üzerinden hiçbir bilginizi vermeyin. Nereden aradıklarını sorun ve ardından teyit amacıyla o kurumu arayın.