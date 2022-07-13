EYT’liye 2 önemli düzenleme! Staj formülü gündeme geldi! Süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...





'BAŞLANGIÇ SAYILSIN'

Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapılıyor. Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor. Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını talep ediyor.

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