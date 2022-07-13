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    EYT’liye 2 önemli düzenleme! Staj formülü gündeme geldi! Süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

    Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik formül merakla beklenirken, lise- üniversite yıllarında staj yapanlar da borçlanma çağrısı yaptı. Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın" çağrısı geldi.

    EYT’liye staj formülü

    3600 gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının, asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından sıra milyonların beklediği 2 önemli düzenlemeye geldi. Kamudaki sözleşmelilerin ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklediği adımlar önümüzdeki dönemde atılacak. Sözleşmelilere ilişkin düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e taşınması beklenirken, EYT'lilere yönelik çalışma da hız kazanacak. Bu kapsamda pek çok formül konuşulurken, lise-üniversite yıllarında staj yapanlar da beklenti içerisine girdi. Emeklilik yaşını bekleyen geniş bir kitleden "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın" çağrısı geldi.



    'BAŞLANGIÇ SAYILSIN'
    Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapılıyor. Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor. Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi de bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını talep ediyor.

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    Haberler Ekonomi EYT’liye 2 önemli düzenleme! Staj formülü gündeme geldi! Süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...
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