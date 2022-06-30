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    • Ekonomi
    • 30.06.2022 11:11
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    • 30.06.2022 11:55
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    Asgari ücrette masada neler var? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamda 5 aylık TÜFE hesabı! İşte zam senaryolarına göre asgari ücret!

    Yeni asgari ücret için milyonlar heyecanlı bekleyiş içinde. Zam oranı bugün belli olacak. Artış için enflasyona endeksli formüller gündeme gelirken, asgari ücret üzerinden alınan vergilerden vazgeçilmesi gibi prim desteği de tutarı yukarı çekebilecek. İşte zam senaryolarına göre yeni asgari ücret...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammında 5 aylık TÜFE hesabı

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda, işçi kesimi adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimi adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sundu.

    BİLGİN: ENFLASYONA KARŞI KORUYACAĞIZ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında, "Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6.5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerine pozitif etki yapacak bir unsurdur" dedi.

    TİSK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ
    TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve küçük-büyük bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

        TÜRK-İŞ: NEFES ALDIRACAK DÜZENLEME OLSUN
        Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise "Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
        İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre; asgari ücretteki artış, Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Ayrıca asgari ücrete bir prim desteği üzerinde de duruluyor.

        PRİM DESTEĞİ DE MASADA
        Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. 750,60 liralık işçi SGK primi ve yüzde 1'lik İşsizlik Fonu kesintisi sonrasında net ücret 4 bin 253 lira olarak ödeniyor. 5 bin 4 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca yüzde 15.5 işveren SGK payı ve yüzde 2 İşsizlik Fonu kesintisi alınıyor. Bu kesintilerin toplamı da 875,70 lirayı buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler bin 626 lirayı buluyor. Bu miktarın tamamının ya da bir kısmının belli bir süre alınmaması formülleri bulunuyor. Tamamının karşılandığı formülde asgari ücret yüzde 38.24 artışla 5 bin 879 lira 70 kuruşa ulaşabiliyor. Prim desteğinin işletme büyüklüğüne göre farklılaştığı kademeli formül üzerinde de duruluyor. Asgari ücret artışının bir kısmının buradan sağlanması bekleniyor.

            ENFLASYON FARKI GELİRSE YÜZDE 23
            Asgari ücret artış oranı konusunda gündeme gelen formüllerden biri, yıllık 'enflasyon farkı'nın yansıtılması. Bu formülde Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, şu ana kadar gerçekleşen yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 73.5 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı formülü uygulanırsa asgari ücrete yüzde 23 (73.50-50.5) zam olabilecek. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 232 lira 68 kuruşu bulacak. Burada da prim desteği söz konusu olabilecek.

            5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE YÜZDE 35
            Asgari ücretteki artışa ilişkin formüllerden biri yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon oranının yansıtılması. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Bu oranda artış yansıtılırsa da net asgari ücret 5 bin 769 liraya çıkabilecek. Burada da yine prim desteği söz konusu olabilecek.

            6 BİN TL BEKLENTİSİ
            Hem prim desteği hem de işverenin katkısıyla asgari ücretin net 6 bin liraya çıkabileceği de konuşuluyor. Kesin sonuç için bugünkü toplantı bekleniyor.

                İşte zam senaryolarına göre yeni asgari ücretin ulaşacağı tutarlar:

                Zam senaryolarına göre net asgari ücret ne olacak?

                Zam oranı ---------------Yeni ücret

                Yüzde 20 -----------------5.104,08 TL

                Yüzde 21 -----------------5.146,61 TL

                Yüzde 22 -----------------5.189,14 TL

                Yüzde 23 -----------------5.231,68 TL

                Zam oranı ----------Yeni ücret

                Yüzde 24 -----------5.274,21 TL

                Yüzde 25----------- 5.316,78 TL

                Yüzde 26----------- 5.359,28 TL

                Zam oranı ----------Yeni ücret
                Yüzde 27----------- 5.401,81 TL

                Yüzde 28 -----------5.444,35 TL

                    Zam oranı----------Yeni ücret

                    Yüzde 29 -----------5.486,88 TL

                    Yüzde 30 -----------5.529,42 TL

                    Yüzde 31 -----------5.571,95 TL

                    Yüzde 32 -----------5.614,48 TL

                    Yüzde 33 -----------5.657,02 TL

                    Yüzde 34-----------5.699,55 TL

                    Yüzde 35---------- 5.742,09 TL

                    Yüzde 36-----------5.784,62 TL

                    Zam oranı------------Yeni ücret

                    Yüzde 37 -------------5.827,15 TL

                    Yüzde 38 --------------5.869,69 TL

                    Yüzde 39 -------------5.912,22 TL

                    Yüzde 40 --------------5.954,76 TL

                    PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI (TL/AY)

                    Asgari ücret 5.004,00

                    SGK primi % 14 700,56

                    İşsizlik sig. primi % 1 50,04
                        Seni Kalbime Sakladım
                        Haberler Ekonomi Asgari ücrette masada neler var? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamda 5 aylık TÜFE hesabı! İşte zam senaryolarına göre asgari ücret!
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