Asgari ücrette masada neler var? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamda 5 aylık TÜFE hesabı! İşte zam senaryolarına göre asgari ücret!

PRİM DESTEĞİ DE MASADA

Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. 750,60 liralık işçi SGK primi ve yüzde 1'lik İşsizlik Fonu kesintisi sonrasında net ücret 4 bin 253 lira olarak ödeniyor. 5 bin 4 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca yüzde 15.5 işveren SGK payı ve yüzde 2 İşsizlik Fonu kesintisi alınıyor. Bu kesintilerin toplamı da 875,70 lirayı buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler bin 626 lirayı buluyor. Bu miktarın tamamının ya da bir kısmının belli bir süre alınmaması formülleri bulunuyor. Tamamının karşılandığı formülde asgari ücret yüzde 38.24 artışla 5 bin 879 lira 70 kuruşa ulaşabiliyor. Prim desteğinin işletme büyüklüğüne göre farklılaştığı kademeli formül üzerinde de duruluyor. Asgari ücret artışının bir kısmının buradan sağlanması bekleniyor.