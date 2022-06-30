Asgari ücrette masada neler var? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamda 5 aylık TÜFE hesabı! İşte zam senaryolarına göre asgari ücret!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda, işçi kesimi adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimi adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sundu.
BİLGİN: ENFLASYONA KARŞI KORUYACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında, "Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6.5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerine pozitif etki yapacak bir unsurdur" dedi.
TİSK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve küçük-büyük bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.