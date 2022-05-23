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    İş arayana 2.093 TL! Sosyal yardım alanlarında iş arayanlara destek

    Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 425 lira, bulanlara bin 668 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik yardımlardan yararlanmak kolaylaşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İş arayana 2.093 TL

    Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım alıyor. Bu tutar bu yıl 425,30 lira olarak uygulanıyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar bin 668 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.



    YANLIŞ KİŞİYE ÖDEMEDEN BANKA SORUMLU
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, İsviçre'den bir kişinin gönderdiği 15 bin lirayı, asıl alıcıya değil sahte pasaport ibraz eden dolandırıcıya ödeyen bankayı, vatandaşlık numarası içeren kimlik kartı sorgulamadığı gerekçesiyle kusurlu buldu. İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi'nin, para çekmek için kullanılan şifrenin bankaya doğru beyan edildiği gerekçesiyle kurduğu 'bankanın sorumluluğu yoktur' hükmünü kaldıran daire, paranın yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.



    DEV ÇIKARMA
    Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştiren Bahama bayraklı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Ege Port Limanı'na yanaştı. 347 metre uzunluğundaki lüks gemi Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olduğunu söyleyen Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin bu yıl Kuşadası'na toplam 16 sefer yapacağını kaydetti.



        700 MİLYON YOLCU TAŞIDI
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile açıldığı günden bu yana 700 milyon kişinin seyahat ettiğini duyurdu. Asya ve Avrupa kıtaları arasında 4 dakikada geçiş imkanı sağlayan Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete girdiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Marmaray, 28 milyon kilometre yol kat ederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi.
        Barış ŞİMŞEK



        70 BİN TL'YE KURBANLIK
        Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk gelirken, kurbanlık fiyatları da konuşulmaya başlandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde, danalar 6 bin ile 20 bin lira arasında değişirken, düvelerin 12 bin-20 bin, tosunların ise 40 bin ile 70 bin lira arasında seyrettiği görüldü. Ankara'nın Boyalı köyünde hayvancılık yapan Mustafa Ergin de bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarının bin 750 liradan başlayarak 3-4 bin liraya kadar ulaşabileceğini söyledi. Ergin "Ortalama 50 kiloluk bir hayvan 50 liradan 2 bin 500 lira yapar" dedi.



        YENİ BAŞ'ROLLS'
        Rolls-Royce, siparişle üretilen Boat Tail'in ikincisini Paris'te sergiledi. İlk modeli geçen yıl tanıtılan özel tasarım Boat Tail Cabrio, 20 milyon euroluk fiyatıyla en pahalı Rolls-Royce olmuştu. 3 otomobillik serinin ikincisi olan araç için müşteri, tasarım ekibine, koleksiyonundaki 4 inci kabuğundan oluşan bir seçki sundu. Kabuklar, dış renk için ilham kaynağı oldu.

        GIDA KOMİTESİ TOPLANIYOR
        Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bu hafta enflasyon gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, 'gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine' yönelik önlemler masaya yatırılacak. Tarım ürünlerinde üretim planlaması güncellenirken, kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşvikler devreye alınacak. Gıda Komitesi'nde alınacak kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak.
        Hazal ATEŞ

        1 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞTI
        Kripto para piyasasında geçen yılın Kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı. Son 7 haftada Bitcoin'in fiyatı yüzde 40'a yakın, Ethereum'un fiyatı yüzde 45 geriledi. Nisan başında 2.1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1.2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken, neredeyse 1 trilyon dolar piyasadan silinmiş oldu.

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        Haberler Ekonomi İş arayana 2.093 TL! Sosyal yardım alanlarında iş arayanlara destek
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