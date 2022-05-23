İş arayana 2.093 TL! Sosyal yardım alanlarında iş arayanlara destek

Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım alıyor. Bu tutar bu yıl 425,30 lira olarak uygulanıyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar bin 668 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.
YANLIŞ KİŞİYE ÖDEMEDEN BANKA SORUMLU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, İsviçre'den bir kişinin gönderdiği 15 bin lirayı, asıl alıcıya değil sahte pasaport ibraz eden dolandırıcıya ödeyen bankayı, vatandaşlık numarası içeren kimlik kartı sorgulamadığı gerekçesiyle kusurlu buldu. İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi'nin, para çekmek için kullanılan şifrenin bankaya doğru beyan edildiği gerekçesiyle kurduğu 'bankanın sorumluluğu yoktur' hükmünü kaldıran daire, paranın yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.
DEV ÇIKARMA
Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştiren Bahama bayraklı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Ege Port Limanı'na yanaştı. 347 metre uzunluğundaki lüks gemi Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olduğunu söyleyen Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin bu yıl Kuşadası'na toplam 16 sefer yapacağını kaydetti.