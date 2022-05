İş arayana 2.093 TL! Sosyal yardım alanlarında iş arayanlara destek

DEV ÇIKARMA

Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştiren Bahama bayraklı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Ege Port Limanı'na yanaştı. 347 metre uzunluğundaki lüks gemi Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olduğunu söyleyen Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin bu yıl Kuşadası'na toplam 16 sefer yapacağını kaydetti.