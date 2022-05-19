Stajyere avukat formülü! Öğrencilik yıllarında yapılan staj sigortası ile emeklilik yolunu açıyor

Türkiye'de özellikle mesleki eğitimdeki gençler için son yıllarda işbaşı eğitim ve staj imkanları artırıldı. Yapılan düzenlemelerle de staj sürecinde hem sigorta yapılması hem de belli bir ücret ödenmesi zorunlu hale getirildi. Hatta stajyerlerin ücretlerinin önemli bir kısmını da devlet karşılıyor. Ancak staj dönemi sigortası kısa vadeli sigorta kollarından olduğu, yani iş kazası ve meslek hastalığına karşı yapıldığı için emeklilik hesabında kullanılmıyor. Bu primler çalışılmış gibi hesaba katılmıyor. Geçmişte staj yapan milyonlarca vatandaş bu dönemleri borçlanmak ve bu tarihin başlangıç kabul edilmesini istiyor. Şu anda yasalarımız buna izin vermese de istisnai durumlar söz konusu. Avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yapıyor. Eğer sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri borçlanmaları mümkün. Bu süreler için belirleyecekleri prime esas kazanç seviyesi üzerinden yüzde 32 oranında prim ödeyerek borçlanmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında staj borçlanması yapılan süreler 5510 sayılı Kanun'un 41. Maddesi'nde sıralanıyor. Doğum, askerlik, yurt dışı gibi borçlanmaların dışında eğitim ve staj ile ilgili borçlanma imkanları da bu maddede bulunuyor.