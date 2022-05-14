250 milyon Euro yatırım: Eczacıbaşı VitrA Karo, Bozüyük'te yeni teshih yaptı

Bu yıl 80'inci yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye ekonomisine katkı yapan, ihracat odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Topluluğun en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Vitra Karo A.Ş.'nin Bilecik Bozüyük'teki tamamlanan yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, VitrA Karo A.Ş. CEO'su Hasan Pehlivan, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ve davetliler katıldı. Bülent Ecazacıbaşı, "2022 yılında 250 milyon euronun üzerinde yatırım planladık. Bu yatırımların arasında bulunan VitrA Karo'nun yeni işletmesini şimdi devreye alıyoruz. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımı tamamlanacak" diye konuştu.

İSRAFA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

VitrA Karo CEO'su Hasan Pehlivan ise şunları söyledi: "Yeni tesisimizle birlikte büyük ebatlı porselen karo üretim yetkinliğimizi ve kapasitemizi artırıyoruz. Amaç sadece ebat değil. Yatırım sonucu çıkacak ürünler, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin yüzey hissini veren, tasarımlarımızı daha gerçek bir şekilde hayata geçirecek dijital teknik uygulamaları da birleştirdiğimiz ürünler olacak. Yeni tesisimizde üretim safhasında rekor seviyede enerji verimliliği sağlıyoruz. Dijital sensörlerle sağladığımız data akışıyla yapay zeka algoritmalarını kullanarak, üretim hatası ile çıkan ürünleri en aza indiriyoruz."

TÜRKİYE ZİRVEYE YÜKSELECEK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seramik sektörünün gelecek dönemde Avrupa'nın zirvesine yükseleceğini belirterek, "Şu anda seramik sektörü denilince akla İtalya mı geliyor, Almanya mı geliyor? Emin olun bundan 5 sene sonra seramik sektörü denildiğinde akla Türkiye gelecek" dedi.