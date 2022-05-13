Hazine Bakanı Nureddin Nebati sektörün temsilcileriyle 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programında buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında dün birçok sektörün temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerde Bakan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda tüm kesimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret etti.
CESUR ADIMLAR ATILACAK
Nureddin Nebati, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
OLAĞAN DIŞI ARTIŞA İZİN YOK
Bakan Nebati, görüşmelerini gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile sürdürdü. Nebati, görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" ifadesini kullandı.