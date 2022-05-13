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    Hazine Bakanı Nureddin Nebati sektörün temsilcileriyle 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programında buluştu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında sektörün temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati Enflasyonla topyekün mücadele çağrısında bulundu.

    Hazal Ateş
    Enflasyonla topyekün mücadele çağrısı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında dün birçok sektörün temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerde Bakan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda tüm kesimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret etti.



    CESUR ADIMLAR ATILACAK
    Nureddin Nebati, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



    OLAĞAN DIŞI ARTIŞA İZİN YOK
    Bakan Nebati, görüşmelerini gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile sürdürdü. Nebati, görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" ifadesini kullandı.



        TURİZM VE İMALATA VERGİ MUAFİYETİ
        Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Buna göre, imalat sanayii ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.

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        Haberler Ekonomi Hazine Bakanı Nureddin Nebati sektörün temsilcileriyle 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programında buluştu
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