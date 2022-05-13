Hazine Bakanı Nureddin Nebati sektörün temsilcileriyle 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programında buluştu





CESUR ADIMLAR ATILACAK

Nureddin Nebati, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."