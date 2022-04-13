Prime esas kazancından bir önceki aya göre azaldığı tespit edilen çalışanlara tazminat hakkı

SGK, işverenin bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanlara mesaj gönderdi. Bu mesajda, "2022 yılı birinci ayında prime esas kazancınızın bir önceki aya göre azaldığı tespit edildi. Ücretinizin eksik bildirildiğini düşünüyorsanız kurumumuza başvurabilirsiniz" denildi. Ücretini bankadan alan, bordro imzalayanların net ücretinde değişiklik yoksa sorun bulunmuyor. Brüt ücret üzerinden çalışan, gelir dilimi arttıkça net ücreti yıl içinde düşenlerin de e-Devlet'ten prime esas kazancında düşüş olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Bordroda usulsüz işlemler haklı fesih nedeni olup, çalışan tazminat alabiliyor. (Hazal ATEŞ)
ŞAMPİY'ON' İLÇELER
Türkıye'nin en değerli 10 ilçesi belirlendi. Endeksa. com'un Mart 2022 konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yaptığı çalışmaya göre; Beşiktaş ortalama 47 bin 81 lira metrekare fiyatıyla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı 44 bin 219 lira ortalama metrekare fiyatı ile Sarıyer, 33 bin 449 lira metrekare fiyatıyla Çeşme takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş'ta yüzde 175, Sarıyer'de yüzde 168, Çeşme'de yüzde 134 artış gerçekleşti. Metrekare fiyatı 30 bin 513 lira olan Kadıköy listede dördüncü sırada yer alırken; Bakırköy 30 bin 404, Bodrum 30 bin 356, Bozcaada 26 bin 381, Beykoz 26 bin 84, Kaş 25 bin 445, Adalar 22 bin 905 lira ile takip etti.
ZİRAAT'TEN TARIM İÇİN YENİ STRATEJİ
Ziraat Bankası tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisini 'Tarım Ekosisteminin Finansmanı' olarak açıkladı. Genel Müdür Alpaslan Çakar, yeni stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade etti. Yeni kredi ürünleri şöyle sıralandı: "Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi."
116 BİN GENCE İŞ KAPISI AÇILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 75 bin gence iş fırsatı hedefiyle başlatılan hızlı destek programına 56 bin işletme 116 bin personel için başvurdu. İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletmelerin yaklaşık 12 bininin sahibi ya da çalışanlarının çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti.
Hazal ATEŞ
VATANDAŞA 60 BİN KG UCUZ ET
Ramazan'da vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi noktasında başlatılan kampanya çerçevesinde son 5 günde Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de tüketiciye ulaştırılan ucuz et miktarı 60 bin kilogramı aştı. 18 ESK mağazası ile 150 Tarım Kredi Market'te sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı 92 liradan vatandaşa satılırken; yine Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi ve PttAVM.com aracılığıyla ise Ramazan başından bu yana 20 bin litre TMO ayçiçek yağı 129 liradan vatandaşa ulaştırıldı.
Barış ŞİMŞEK