Prime esas kazancından bir önceki aya göre azaldığı tespit edilen çalışanlara tazminat hakkı

ZİRAAT'TEN TARIM İÇİN YENİ STRATEJİ

Ziraat Bankası tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisini 'Tarım Ekosisteminin Finansmanı' olarak açıkladı. Genel Müdür Alpaslan Çakar, yeni stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade etti. Yeni kredi ürünleri şöyle sıralandı: "Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi."



116 BİN GENCE İŞ KAPISI AÇILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 75 bin gence iş fırsatı hedefiyle başlatılan hızlı destek programına 56 bin işletme 116 bin personel için başvurdu. İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletmelerin yaklaşık 12 bininin sahibi ya da çalışanlarının çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti.

Hazal ATEŞ



VATANDAŞA 60 BİN KG UCUZ ET

Ramazan'da vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi noktasında başlatılan kampanya çerçevesinde son 5 günde Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de tüketiciye ulaştırılan ucuz et miktarı 60 bin kilogramı aştı. 18 ESK mağazası ile 150 Tarım Kredi Market'te sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı 92 liradan vatandaşa satılırken; yine Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi ve PttAVM.com aracılığıyla ise Ramazan başından bu yana 20 bin litre TMO ayçiçek yağı 129 liradan vatandaşa ulaştırıldı.

Barış ŞİMŞEK