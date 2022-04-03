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    Askerlik yapana erken emeklilik! 1 gün borçlanma 1 yıl erken emekliliğin yolunu açıyor

    Erkek çalışanlara erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasıyla açılıyor. Bazı hallerde 1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli edebiliyor. İşte tüm detaylar...

    Askerlik yapana erken emeklilik

    Sosyal güvenlik mevzuatımızda erkeklere sağlanan en önemli avantaj, erken emeklilik yolunu açan askerlik borçlanması... Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.



    İHTİYAÇ KADAR ÖDEME
    Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabiliyor. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.



    SONRA YAPILMIŞSA
    Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor. Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor. Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.



        NE KADAR ÖDENİYOR?
        Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2022 yılı için bin 601 lira 40 kuruş. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödeyebilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi Askerlik yapana erken emeklilik! 1 gün borçlanma 1 yıl erken emekliliğin yolunu açıyor
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