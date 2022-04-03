Askerlik yapana erken emeklilik! 1 gün borçlanma 1 yıl erken emekliliğin yolunu açıyor





NE KADAR ÖDENİYOR?

Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2022 yılı için bin 601 lira 40 kuruş. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödeyebilirsiniz.

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